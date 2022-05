12 Comments

La jornada de despedida de Clara Luquero como alcaldesa ha estado trufada de declaraciones en las que se ha apeado el tratamiento habitual en público entre políticos para pasar al uso común del nombre propio. Los representantes políticos del PSOE desplazados a Segovia para la ocasión y los portavoces de los grupos municipales se han dirigido a la cesante simplemente como “Clara” buscando la cercanía y la “humanización” del acto de renuncia y han expuesto un deseo común, que la vida le sonría en su nueva etapa y disfrute de una vida más sosegada que la que brinda la política.

La vicesecretaria federal del PSOE, Adriana Lastra, ha subrayado el vínculo que une a ambas mujeres señalando que “llevo ocho años acompañando a Clara”, que accedió a la Alcaldía cuando Lastra era, precisamente, Secretaria de Política Municipal. Para la dirigente del PSOE, Luquero ha sido “una alcaldesa excepcional” por “buena política, buena socialista y buena segoviana”. De hecho, concluyó que “Es el ejemplo de lo que es una mujer socialista”.

Más lacónicos, también el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha subrayado valores como la “capacidad de trabajo” la “vitalidad” o “la sensibilidad y empatía”, mientras que el líder provincial, José Luis Aceves manifestó su “respeto” a los 19 años de trabajo municipal que deja atrás y su “gran legado de trabajo continuo”. Tudanca y Aceves no olvidaron dar el primer espaldarazo a la que está llamada a ser la nueva alcaldesa, Clara Martín a la que ya consideran “una buena elección”.

“Gracias por cumplir tu palabra de mujer”

Entre los breves discursos de despedida de los portavoces destacó el del primer teniente de alcalde, Jesús García, sumamente emocionado a pesar del simpático momento que se vivió cuando, por los nervios, Luquero se olvidó de darle la palabra en el turno destinado a los portavoces. “No es la primera vez que me pasa”, bromeaba su mano derecha. García mencionó, casi en tono de disculpa por “haberles robado el tiempo”, a los familiares directos de la alcaldesa saliente, presentes en la grada, destacó los logros en Cultura y Turismo —las áreas “favoritas” de Luquero— y se emocionó recordando el trabajo durante la pandemia, “el peor momento de nuestra vida colectiva (…) en los que pusiste los intereses de los ciudadanos por delante de ti misma”. Entre sollozos incontenibles, el ahora alcalde accidental recordaba que es padre de una niña mientras concluía dando “gracias por haber cumplido tu palabra de mujer”, en referencia a la coletilla con la que Luquero tomó posesión de su cargo por primera vez, en 2014.

El portavoz del PP, Pablo Pérez, provocó también risas y murmullos en el hemiciclo cuando reconoció a Luquero que “hemos tenido algún rifirrafe” y pidió que “quede en el ámbito estrictamente político, a la vez que se ofrecía por si “en algún momento, no se cómo ni cuándo, me pudieras necesitar, me pongo a tu disposición”. Desde la oposición también, la liberal, Noemí Otero, se manifestó “consecuente” para subrayar que Ciudadanos no refrenda la gestión realizada por la saliente, aunque reconoció el impulso a Cultura como concejala y “la dedicación que ha tenido al Ayuntamiento de esta ciudad”.

El portavoz de IU, socio en el Gobierno municipal, Ángel Galindo, destacó la “integridad política” y la capacidad de diálogo de Luquero con la que “a pesar de nuestras diferencias políticas hemos sabido llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad segoviana”.

Finalmente, el concejal de Podemos, Guillermo San Juan, declaró la salida de Luquero como “el fin de una época” en la que ambos han pasado por “avances y retos pendientes, acuerdos y desavenencias”, mientras manifestaba que por encima de todo “queda el agradecimiento por el servicio público prestado”.