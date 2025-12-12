El 31,07% de los médicos de Segovia secunda la huelga en su última jornada

El 31,07% de los médicos de la provincia de Segovia ha secundado este viernes la huelga convocada por el sindicato CESM contra la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Según los datos correspondientes al turno de mañana, 119 facultativos han participado en el paro de un total de 383 efectivos disponibles.

Por niveles asistenciales, el seguimiento en Segovia ha sido del 40,25% en Atención Especializada, con 97 profesionales en huelga de un total de 241, y del 15,49% en Atención Primaria, con 22 facultativos de 142 efectivos.

Seguimiento en Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento medio de la huelga se ha situado en el 26,86%. Han secundado el paro 1.855 médicos de los 6.905 efectivos disponibles en el turno de mañana en los centros de Sacyl.

Por provincias, el seguimiento ha sido del 10,27% en Ávila; 34,91% en Burgos; 29,23% en León; 29,81% en Palencia; 24,31% en Salamanca; 31,07% en Segovia; 38,46% en Soria; 25,30% en Valladolid; y 20,21% en Zamora.

Motivos de la huelga

La movilización, convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), se ha desarrollado en protesta por la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Las reivindicaciones del colectivo médico se centran en la ausencia de un estatuto profesional específico para los facultativos y en la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.