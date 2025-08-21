9 Comments

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento a la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en el municipio del Puerto de la Cruz en Tenerife, con vínculos en Segovia.
La investigación comenzó en enero de este año detectándose que la organización que ejercía la explotación sexual estaba dirigida por tres mujeres, encargadas de trasladar a las víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España con el fin de lucrarse.
El operativo se ha llevado a cabo cuando en el mes de julio se detecta que una de las investigadas pretendía abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, procediendo los agentes a su detención. Las otras dos investigadas habían huido a la península, siendo localizadas en la provincia de Segovia.
Para culminar con la investigación se realizaron las entradas y registros en dos domicilios, uno en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz donde se ejercía la prostitución, en el que se ha intervenido material informático y documentación relacionada con la investigación y otro en Segovia, donde se produjo la detención de dos de las investigadas.
Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades relacionadas con la trata de personas, así como las víctimas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 900 10 50 90 o en el correo trata@policía.es y donde la información será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
21 agosto, 2025
