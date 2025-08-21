9 Comments

free web stats

Dos detenidas en Segovia al caer una red de explotación sexual

Posted By on 21, Ago, 2025

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento a la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en el municipio del Puerto de la Cruz en Tenerife, con vínculos en Segovia.

La investigación comenzó en enero de este año detectándose que la organización que ejercía la explotación sexual estaba dirigida por tres mujeres, encargadas de trasladar a las víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España con el fin de lucrarse.

El operativo se ha llevado a cabo cuando en el mes de julio se detecta que una de las investigadas pretendía abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, procediendo los agentes a su detención. Las otras dos investigadas habían huido a la península, siendo localizadas en la provincia de Segovia.

Para culminar con la investigación se realizaron las entradas y registros en dos domicilios, uno en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz donde se ejercía la prostitución, en el que se ha intervenido material informático y documentación relacionada con la investigación y otro en Segovia, donde se produjo la detención de dos de las investigadas.

Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades relacionadas con la trata de personas, así como las víctimas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 900 10 50 90 o en el correo trata@policía.es y donde la información será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

9 Comments

  1. Miguel

    21 agosto, 2025

    Anda mira, mujeres explotando a otras mujeres.

    Según los comentaristas progres que tanto abundan por aquí eso es imposible. Según ellos sólo los empresarios hombres y que votan a VOX hacen esas cosas.

    Bien detenidas están.

    Post a Reply
    • Manda tela

      21 agosto, 2025

      No se puede estar más voxbo para hacer este comentario.

      Post a Reply
      • Madre mia

        21 agosto, 2025

        Begoña llevaba las cuentas de las saunas de su papi.

        Post a Reply
      • Miguel

        21 agosto, 2025

        ¿Y este comentario insultante del tal Manda Tela no lo borra Redacción?

        Doble vara de medir.

        Post a Reply
  2. Antifá

    21 agosto, 2025

    Redacción, de verdad hay que aguantar este tipo de insultos constante de los mismos personajes?
    Creo que deberíamos hacer una colecta para regalarles un chupete y un sonajero

    Post a Reply
    • Miguel

      21 agosto, 2025

      ¿Y del insulto de Manda Tela hacia mí qué opinas Antifá?

      Post a Reply
      • Redacción

        21 agosto, 2025

        Estamos suprimiendo algunos comentarios en esta sección por insultantes. Es algo que tenemos que hacer manualmente por lo que puntualmente pueden colarse en la publicación. Rogamos disculpas y no perder las buenas formas al comentar las informaciones.

        Post a Reply
        • Miguel

          21 agosto, 2025

          Pues Redacción podía también borrar el insulto que me ha dedicado gratuitamente Manda Tela. Sería lo justo ¿No?

          Sólo es una sugerencia.

          Post a Reply
    • Madre mia

      21 agosto, 2025

      ¿Dónde está el insulto? Es la pura realidad. Llevaba la contabilidad del negocio familiar. Otra cosa es que te moleste que se entere la gente lo que hacía tu jefa.

      Post a Reply

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *