El municipio de Los Huertos, en Segovia, es escenario de una disputa entre la Diócesis de Segovia y los vecinos por la titularidad de la ermita de Nuestra Señora de las Vegas. Este edificio, de origen medieval, es considerado un patrimonio histórico y cultural tanto por la comunidad local como por la Iglesia, lo que ha llevado a un conflicto que permanece sin resolución.

La controversia tiene su origen en 2008, cuando el Ayuntamiento de Los Huertos registró la ermita a su nombre. Tres años después, en 2011, el Obispado de Segovia inmatriculó el edificio, generando una duplicidad de titularidad. Desde entonces, ambas partes han intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo sobre la propiedad y el uso del espacio.

Recientemente, las tensiones se incrementaron tras un anuncio realizado durante la misa de Todos los Santos. En ese acto, el párroco informó de la suspensión de los cultos en la ermita y solicitó la entrega de las llaves del edificio. Los vecinos interpretaron esta acción como una medida de presión por parte de la Diócesis, mientras que desde el Obispado se afirma que se trata de una consecuencia de la imposibilidad de ejercer la autoridad eclesiástica bajo las condiciones establecidas por el Derecho Canónico.

El vicario general de la Diócesis de Segovia, Ángel Galindo, ha negado que el párroco leyera en misa un decreto sobre la suspensión del culto, como señaló la alcaldesa de Los Huertos. Según Galindo, dicho decreto especifica que no se podrán realizar actos litúrgicos en la ermita mientras persista la situación actual. Además, ha destacado que no consta en el Obispado la existencia de una cofradía que legitime la organización del culto por parte de los vecinos, señalando que las figuras conocidas como “mayordomas” no tienen autoridad reconocida.

Por su parte, los vecinos sostienen que la ermita, construida en el siglo XII y mantenida por generaciones de habitantes locales, es parte esencial de la identidad de Los Huertos. Consideran que la inmatriculación llevada a cabo por la Diócesis en 2011 es un intento de apropiación indebida y expresan su disposición a emprender acciones legales si no se llega a una solución negociada.

El diálogo entre ambas partes, que había avanzado en momentos anteriores, se encuentra interrumpido desde el 1 de noviembre. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto, sin acuerdos concretos que permitan resolver la situación, y con el riesgo de que la disputa se judicialice en los próximos meses.