Benjamín Cerezo, diputado responsable de Vías y Obras, pasaba balance de las actuaciones en materia de carreteras a cargo de la Diputación de Segovia. Destacaba la media docena de intervenciones previstas para este 2025 y a la que se destinan 2.1M€, que se añaden a los trabajos de mantenimiento de la red viaria provincial.

Entre esos trabajos, aparece la segunda fase del refuerzo del firme de la carretera que une Nava de la Asunción y Coca. En concreto, este año se actúa en el tramo que une el polígono industrial Las Salinas y la villa caucense, con lo que se completará la actuación en esta vía. Los trabajos comprenden cuatro kilómetros y el presupuesto de licitación se acercaba a los 437.000 euros, de inminente adjudicación. También se prevé el pronto inicio firme de la carretera que va desde Martín Muñoz de las Posadas al límite de la provincia de Ávila, cuyo presupuesto de licitación es de algo más de 178.000 euros, para un tramo de un kilómetro y medio.

Otras dos obras están en periodo de exposición pública. Son el proyecto para reforzar el firme de un tramo de un kilómetro de la carretera entre Matabuena y Pedraza (por más de 153.000 euros) y la mejora del firme de más de cuatro kilómetros de la carretera de La Salceda a Sanchopedro, por casi 339.000 euros. Asimismo, el equipo de ensanches trabaja actualmente en la carretera que discurre entre Santa María la Real de Nieva y Balisa. El servicio también acometerá este año el ensanche de la carretera de Campo de San Pedro a Riahuelas. Ambas actuaciones suponen más de 450.000 euros y son labores previas al asfaltado que se prevé para el próximo año. Además, está avanzado los proyectos de asfaltado de un tramo de cuatro kilómetros de la carretera que une la CL-605 y Bernardos por Armuña. Concretamente, desde el cruce de Carbonero de Ahusín a Añe y por casi 380.000 euros. También está avanzado el proyecto de asfaltado y esperas para ensanche y paso de vehículos en la carretera que enlaza la A-1 y Montejo de la Vega de la Serrezuela. En este caso, los trabajos se ceñirán a los más de tres kilómetros que van de Villaverde de Montejo a Montejo de la Vega de la Serrezuela y el presupuesto estimado es de 362.700 euros.

Respecto a las obras del año anterior, continúa en ejecución la de la carretera de Sacramenia a Cuevas de Provanco, por su complejidad y por ser una actuación de mayor calado. Un proyecto que supone casi 345.000 euros y al que prácticamente sólo resta el asfaltado final.