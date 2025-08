Diputación, del Sáhara a las escuelas deportivas pasando por el aumento del 0,5% a los funcionarios

La Diputación de Segovia celebraba en la mañana de 31 de julio el pleno ordinario del mes de julio. Sesión exprés en la que el orden del día no ha sido objeto de debate por parte de los grupos, de modo que se ha aprobado una modificación presupuestaria, con el voto a favor de PP, IU y los dos ex-socialistas no adscritos, de 35.000 euros destinados a la compra de material deportivo por parte de los ayuntamientos. También se ha aprobado, en este caso por unanimidad, el incremento retributivo del 0,5% a los funcionarios.

En cuanto a las mociones, se han debatido conjuntamente y han sido apoyadas por todos los diputados, las presentadas por el diputado no adscrito, José Antonio Mateo y el grupo socialista, respectivamente, con el fin de que la Junta de Castilla y León dote de personal y medios suficientes a la Unidad Veterinaria de Carbonero el Mayor, así como a las ocho unidades veterinarias de la provincia que constituyen las Secciones Comarcales Agrarias.

Mucho más bronco ha sido el debate de la moción del PSOE que pretendía endosar a la Diputación la totalidad de la gestión de las Escuelas Deportivas. El principal problema ahí, al menos a juicio del ponente, el alcalde de La Granja Samuel Alonso, es que la contratación de monitores, si bien sufragada por Diputación, corre a cargo de los ayuntamientos, que faltos de medios en algunos casos, se las ven y se las desean para contratar en tiempo y forma. IU apoyaba parcialmente la moción; los ex-socialistas recriminaban a sus ex-compañeros no llevar el tema a las Cortes, dado que es la Junta la competente en materia deportiva. Vox y PP han coincidido en señalar que el texto de apoyo de la moción “faltaba a la verdad”. Precisamente para ahondar en este detalle, el presidente, Miguel Ángel de Vicente, ha tomado la palabra para asegurar que su grupo ha estado a punto de no debatir la propuesta porque el PSOE “ha falseado la base legal en la que se apoya la moción, creando un escenario jurídico y competencial absolutamente falso e irreal, pero, además ha invertido las competencias de los ayuntamientos y las diputaciones para arrimar al interés de quien representa”. De Vicente, quien ha asegurado que “no me gusta que se venga aquí a resolver problemas particulares” (en referencia a los problemas económicos de La Granja), ha insistido en que “quien pone a los ayuntamientos en esta tesitura para contratar monitores es la reforma laboral, por eso, pidan ustedes al Gobierno que se derogue esa reforma laboral socialista que tantos problemas está creando a los ayuntamientos.