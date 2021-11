Aquí no ha pasado nada. Todo es un error sobredimensionado por una oposición, el PSOE, que no se termina de enterar y que todo lo aprovecha para desgastar el trabajo del equipo de gobierno. No habrá ningún tipo de medida o sanción para con los dos diputados implicados. Y está fuera de toda duda “la honestidad y el compromiso con la institución de todos los miembros de mi equipo de Gobierno”.

Este fue cuando menos el mensaje con que el presidente de la Diputación de Segovia, el popular Miguel Ángel de Vicente, daba por zanjada la crisis abierta por la denuncia del PSOE de que dos diputados concurrieron a una línea de ayudas de la Diputación, uno de los cuales incluso llegó a recibir la ayuda, para devolverla a toro pasado y una vez publicitado el asunto, en clara vulneración de las leyes de incompatibilidades de los cargos electos. Ni un asomo de autocrítica y, más bien, palos para el que critica.

“Ha quedado suficientemente claro lo que ha sucedido, no hay nada turbio como quieren hacer ver”, señalaba De Vicente, asumiendo así las explicaciones dadas la víspera por Magdalena Álvarez, responsable de Prodestur, y el vicepresidente, José María Bravo, junto con César Buquerín, los diputados implicados, y según las cuales “todo es un error” de descoordinación entre empresarios y gestorías, resuelto con la devolución de los 1.300€ de ayuda recibidos por una empresa del segundo (a Bravo se la denegaron por no cumplir su petición las bases de la convocatoria). Un “error humano”, no imputable a ninguno de los dos cargos electos, y según el relato de De Vicente, aprovechado “malintencionada y retorcidamente con el fin de desviar la atención de la fractura interna que existe dentro del grupo provincial socialista”.

Tampoco el hecho de que la devolución de la ayuda concedida a un hotel propiedad de Buquerín llegará con posterioridad a la denuncia del PSOE y casi 30 días después de asignada la subvención, es para De Vicente motivo de “toma de responsabilidades”. Se abonó el presidente a la teoría de que todo parte de una solicitud tramitada por gestorías sin conocimiento del interesado, mostrando su convencimiento de que los escasos 1.300€ – el importe de la ayuda- dan credibilidad a la versión de Buquerín, uno de los hombres de negocios más prósperos de Segovia, y según la cual si no la devolvió antes fue porque simplemente desconocía tanto que se la habían dado como que la había pedido.

Críticas al PSOE: buscan donde no hay

En su lugar, contrataque, aunque bien es cierto que en términos más temperados que los usados por el vicepresidente, Bravo, en la víspera. Para el presidente provincial “ha llegado el momento de que algunos diputados del grupo socialista asuman que no forman parte del equipo de Gobierno de la Diputación, que las decisiones las toma quien gobierna y que su labor debe ir más allá de buscar donde no hay”. Y ha explicado que los socialistas “llevan consultados más de cien expedientes, contratos y documentos en lo que va de año y no consiguen sacar nada irregular; somos gente honesta que, además, tenemos la facultad de hacer caso al que sabe y, los que saben cómo hacer bien las cosas son los técnicos de la casa, que forman un equipo magnífico”.

En definitiva, aquí no ha pasado nada. A diferencia del caso Aguiar, obligada a dimitir por Clara Luquero tras una sentencia condenatoria a denuncia del PP igualmente por un tecnicismo que contravine la ley de Contratos del Estado, De Vicente tiene una mayoría sólida, sin socios incómodos como IU que le puedan poner las cosas difíciles. Por otro lado, al haberse devuelto la ayuda tan pronto trascendió la ilegalidad de la misma y ser de “menor entidad”, el recorrido jurídico no parece comparable al caso Aguiar. No hay lucro.

Otra cosa será el impacto político, con el PSOE decidido a hacer casus belli de este oscuro affaire. De ahí también las indirectas del presidente a imputar a los socialistas una intención “cortina de humo“, en referencia a la situación del viceportavoz socialista, Borja Lavandera, en la “nevera” desde que se enfrentara (o por mejor decir, hiciera el conato de) al “aparato” socialista en el pasado congreso provincial. Fue la manera de De Vicente de decirle a Máximo San Macario, portavoz socialista: si sigues por aquí yo seguiré por allá.