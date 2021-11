6 Comments

La solicitud de las ayudas destinadas al sector turístico por parte de dos diputados del Gobierno provincial ha generado la denuncia del Grupo provincial socialista, que ha tachado la iniciativa como “una desfachatez”. La respuesta del vicepresidente, José María Bravo, uno de los diputados señalados, ha sido inmediata: asegura que la petición se hizo “desde las gestorías”, proclama su honestidad y advierte al viceportavoz socialista, José Antonio Mateo, que puede acudir a los juzgados.

Prodestur convocó una línea de ayudas dirigidas a establecimientos hosteleros sin terraza para lo que destinó 100.000 euros repartidos finalmente entre 155 solicitantes. Entre los peticionarios aparecen en la lista el vicepresidente provincial, José María Bravo, y el también diputado popular, César Buquerín. A Bravo se le denegó la ayuda por incompatibilidad, pero a Buquerín se le concedió, si bien habría renunciado a ella inmediatamente.

En este marco, el viceportavoz del PSOE firmaba este 8 de noviembre una nota de prensa en la que calificaba de “inmoral” la actuación de los diputados populares por la evidente incompatibilidad de ambos para acceder a las ayudas y denunciaba haberse encontrado con “trabas” para conocer la resolución de concesión de las subvenciones.

Mateo llamaba la atención sobre el hecho de que se hubiera rechazado inmediatamente la petición del vicepresidente provincial y que, sin embargo, se le hubiera concedido al diputado. Bravo respondió argumentando que las solicitudes no las han realizado directamente los diputados sino que en este tipo de empresas son las gestorías las que se encargan de pedir cuantas ayudas salen de forma automatizada. Además aclaró que “a mi me conoce todo el mundo dentro y fuera de la Diputación”, mientras que Buquerín “es menos conocido y los técnicos de la casa no tienen por qué saber cuáles son sus negocios”. En este sentido, la diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez, admitió “un error técnico” en la concesión de la ayuda a Buquerín ya que “hemos gestionado 155 solicitudes que requieren mucha documentación”.

El portavoz socialista exigió rectificaciones y “asunción de responsabilidades” por parte del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, mientras que Bravo obvió esta referencia y optó por proclamar su honestidad y lanzar una andanada al socialista que incluía la advertencia de que puede acudir a los tribunales para defenderse de sus acusaciones: “Yo no estoy acostumbrado a tratar con mala gente, me gusta más la política positiva, con altura de miras y proyectos en común”, apuntó antes de lamentar que Mateo quiera “sacar réditos electorales de una manera tan sucia, pero la próxima vez que vuelva a verter sobre mí este tipo de acusaciones sin fundamento, el que va al juzgado soy yo”.