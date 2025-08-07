free web stats

Detenida en Perogordo la madre de un preso por introducir hachís

Posted By on 7, Ago, 2025

La Policía Nacional de Segovia, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario de Torredondo, detenía a la madre de un preso cuando intentaba introducir hachís en la prisión. Durante una inspección previa al acceso para las visitas programadas con los internos, el perro “antidrogas” detectó la presencia de hachís en la mujer. Requerida a entregar la droga, la mujer se extrajo la mercancía que venía en un condón introducido en su cuerpo.fue arrestada como presunta responsable de intentar introducir drogas en el interior del centro penitenciario.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

2 Comments

  1. Miguel

    7 agosto, 2025

    Todo un ejemplo de madre, sí señora. Qué vergüenza.

  2. Manda webs...

    8 agosto, 2025

    Las madres siempre cuidando de sus hijos. Antes te traían el tupper y ahora la chasca

