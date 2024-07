El encierro de Cuéllar, una tradición anual que involucra el traslado de reses desde los corrales del río Cega hasta la bajada de El Embudo, enfrenta este año importantes cambios en su organización. Después de un análisis detallado mediante imágenes de dron, el equipo de Gobierno Popular del consistorio de Cuéllar ha decidido limitar a 200 el número de jinetes permitidos para participar en el traslado, una reducción significativa comparada con los 430 inscritos del año anterior. Esta decisión no ha sido apoyada por varios miembros del Consejo de Fiestas y ha generado considerable descontento entre los caballistas, tanto locales como foráneos.

A diferencia de años anteriores, donde la dirección de campo y sus jinetes se distinguían por llevar polos azules, este año la vestimenta incluirá chalecos de diferentes colores según el origen y el rol de los participantes: azul para la dirección de campo, verde para los caballistas empadronados en Cuéllar, beige para el alcalde y la organización, y naranja para los caballistas no locales, quienes además no podrán llevar garrochas y actuarán como espectadores. Esta medida ha causado particular malestar entre los miembros de la Asociación Amigos del Caballo, quienes argumentan que se está haciendo una distinción injusta entre los caballistas locales y los de fuera.

“Coarta la libertad”

Po su parte , desde VOX Cuéllar se muestran partidarios de “reformar para poder mejorar los encierros más antiguos de mundo”, pero consideran que es necesario que “no se pierda la particularidad y la tradición de unos encierros centenarios” que además, han valorado como “los mejores encierros del mundo”.

El coordinador de VOX en el municipio de Cuéllar, César Benito, cree que esta reforma es “un interrogante como todo lo realizado por la corporación municipal actual”, también considera que con las nuevas normas impuestas se va a “coartar la libertad individual de acudir a caballo o a pie a todo del que lo desee”. Y añade que con estos cambios se “ataca la esencia de una fiesta popular en la que todo el mundo es bienvenido sin importar ni su localidad de origen ni su situación socioeconómica”.