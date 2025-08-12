Comienza la campaña ‘Cómpraselo a tu vecino’

La Diputación de Segovia y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León han presentado la campaña de sensibilización ‘Cómpraselo a tu vecino’, destinada a promover y revitalizar el comercio minorista en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. La iniciativa, subvencionada por la Junta a través de la convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio de proximidad, cuenta con la participación de doce establecimientos representativos del tejido comercial segoviano.

La presentación ha estado encabezada por la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y la directora general de Comercio y Consumo de la Junta, María Petit, junto a comerciantes protagonistas de la campaña. Rodríguez ha señalado que se trata de una acción que apela directamente a “esas que son nuestra referencia y donde se han hecho las compras de toda vida”. Ha añadido que “son tiendas cuyos propietarios y empleados nos conocen a la perfección, saben de nuestros gustos y nuestros intereses y nos ofrecen un trato personalizado”. En palabras de uno de los comerciantes incluidos en la campaña, “tienen el mejor algoritmo: su experiencia”.

La diputada ha recordado que “comprar en estas tiendas es mucho más que una simple compra, es ayudar a mantener negocios y puestos de trabajo, es invertir en nuestros pueblos y nuestra gente, es invertir en nuestra provincia”.

Por su parte, María Petit ha subrayado que “apoyar el comercio rural es apostar por la actividad económica y el empleo en nuestros municipios, pero, también, garantizar el abastecimiento de productos básicos para los habitantes del medio rural”. Ha incidido en “la importancia de que todos tomemos conciencia de la necesidad de contribuir a su mantenimiento, consumiendo en los establecimientos de nuestros pueblos” y ha recordado que el Cheque Comercio Rural mantiene abierta su convocatoria de ayudas hasta el próximo mes de octubre.

La campaña busca llegar tanto a los vecinos como a personas vinculadas a los municipios, como veraneantes o residentes ocasionales, transmitiendo la relevancia del comercio de cercanía como motor económico y factor de cohesión social en el medio rural. Rodríguez ha destacado que “cada tienda y cada negocio en nuestros pueblos es mucho más que un simple punto de venta; es motor de la vida social y económica y su existencia no sólo genera empleo y riqueza, sino que también contribuye al arraigo de la población, al mantenimiento de los servicios básicos y a la vitalidad de nuestras calles y plazas”.

‘Cómpraselo a tu vecino’ se difundirá en medios de comunicación, redes sociales y soportes publicitarios en la provincia durante las próximas semanas. Con esta acción, la Diputación de Segovia reafirma su compromiso con el tejido productivo local y el desarrollo sostenible.