5 Comments

En sus primeros 100 días de mandato, el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia ha sido objeto de críticas por parte de la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero. Según Otero, los segovianos que esperaban un cambio están profundamente decepcionados por la falta de acción de este nuevo gobierno. Argumenta que, en lugar de abordar temas esenciales para la ciudad, se han centrado en asuntos superficiales como la revisión de la flota de vehículos municipales y la ubicación de ferias y eventos en el paseo del Salón.

La portavoz de Ciudadanos también critica la falta de avances en cuestiones fundamentales como los presupuestos municipales, las Ordenanzas Fiscales y la Zona de Bajas Emisiones. Además, destaca que el equipo de gobierno no ha atendido adecuadamente a los polígonos industriales, los mercados municipales y las zonas comerciales de la ciudad ni ha abordado problemas de infraestructura básica como el asfaltado y el acerado en los barrios. Otero resalta que Ciudadanos ha estado activamente involucrado en cuestiones importantes y ha presentado numerosas interpelaciones y propuestas, buscando soluciones para los problemas de la ciudad.

En contraste con la parálisis percibida en el gobierno local, Otero menciona a otros alcaldes de ciudades similares que han mostrado proactividad y han implementado medidas en sus primeros 100 días. Concluye que la oposición responsable implica fiscalizar y proponer soluciones, sin caer en titulares fáciles ni populismos baratos, y promete seguir desempeñando ese papel en beneficio de Segovia.

Reunión entre Mazarías y Mañueco

La edil naranja, lamenta la falta de compromisos concretos y una hoja de ruta en la reunión entre el presidente de la Junta de Castilla y León y el alcalde de Segovia, José Mazarías. Critica que el encuentro pareció destinado a encubrir la falta de gestión en los primeros 100 días de gobierno municipal y señala que temas importantes como la nueva estación de autobuses carecen de plazos definidos.

Además, Otero considera que la cesión de tres vías no está relacionada con un reto histórico para Segovia, como afirma Mazarías, y que sobre proyectos como el desarrollo de Las Lastras y Prado del Hoyo, se mencionan buenas intenciones pero no se establecen plazos concretos. En cuanto a la estación de autobuses, destaca que no se aportaron novedades, ya que la Junta está a la espera de recibir terrenos libres de cargas por parte del Ayuntamiento para comenzar las obras.