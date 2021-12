5 Comments

Tradicionalmente y en vísperas de Navidad, César Franco, obispo de Segovia, pasa balance del año con la prensa y expresa los afanes de la diócesis para el año venidero. Unas preocupaciones que, también tradicionalmente, tienen que ver con la falta de vocaciones. Sin embargo, este año y poniendo fin a 10 años de sequía, la ordenación del joven Álvaro Marín el pasado mes de junio, y el “encarrilamiento” hacia el sacerdocio de otro joven segoviano, Alberto Janusz, que podría llegar al sacerdocio en 2024, han inyectado moral y optimismo al clero segoviano.

La cuestión, con 112 sacerdotes en activo para atender 338 parroquias, sigue siendo una herida más que abierta, pero las buenas noticias en este frente han hecho que don César destinara este año más tiempo al segundo foco de preocupaciones: el patrimonio, en un año en el que, covid mediante, las cuentas de la diócesis han caído en picado y obligado a entrar en créditos para salvar el ejercicio.

“El patrimonio es una carga tremenda. Hemos sufrido en la economía un déficit notable. Invitamos a contribuir no solo con el cestillo, sino por banco e incluso hemos puesto en marcha donativos en bizum. Necesitamos ayuda para soportar el peso tan tremendo que tenemos del patrimonio”, explicaba el obispo. Recordaba -y agradecía- el convenio existente con la Diputación, por el cual el ente provincial aporta 120.000€ al año, por otros tantos de la diócesis y la parroquia beneficiada, pero señalaba que con esta línea apenas se pueden efectuar reparaciones en cinco templos al año. “Cuando uno ve lo que cuesta solo montar el andamio no nos llega a nada”, señalaba, para concluir que “hay ayuntamientos que ayudan y otros no“.