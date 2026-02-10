Un tercer contenedor arde en Segovia por el depósito de cenizas sin apagar

La Policía Local de Segovia ha intervenido en un nuevo incendio en un contenedor, registrado este lunes, provocado de nuevo por el depósito de ascuas o cenizas sin apagar, un incidente que se suma a los dos fuegos declarados durante el fin de semana por el mismo motivo.

Según el parte de intervenciones facilitado por la Policía Local, los agentes tuvieron que dar aviso al servicio de extinción de incendios tras detectar humo saliendo del interior de un contenedor, cuyo origen, según las primeras comprobaciones, estaría relacionado con el vertido de cenizas aún calientes. El incendio pudo ser controlado sin que se registraran daños personales, aunque sí generó riesgo y molestias en la vía pública.

Este nuevo episodio refuerza la advertencia lanzada este domingo por el Ayuntamiento de Segovia, después de que la Policía Local interviniera en dos incendios similares en contenedores durante el fin de semana, ambos vinculados también al uso indebido de cenizas procedentes de estufas y chimeneas.