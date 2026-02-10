Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, CCOO y UGT— han anunciado la desconvocatoria de la huelga que afectaba al sistema ferroviario y que se había planteado para tres jornadas. La decisión, comunicada tras una reunión con el Ministerio de Transportes y con Renfe y Adif, deja sin efecto los paros previstos para este martes 10 y el miércoles 11 de febrero.

El acuerdo incorpora un plan de choque de mantenimiento en la red convencional y de alta velocidad con un incremento adicional de inversión hasta 2030, además de un refuerzo de plantillas. En concreto, se contempla elevar el gasto de conservación y mantenimiento y un paquete de nuevas incorporaciones en Adif, Renfe y la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria.

Entre las medidas pactadas figuran también compromisos de coordinación operativa: creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de limitaciones temporales de velocidad y la elaboración de un protocolo común ante alertas meteorológicas, con cauces para gestionar avisos de riesgo trasladados por trabajadores.

La desconvocatoria llega después de que la primera jornada de paro registrara cancelaciones y retrasos en distintas líneas. En Castilla y León, por ejemplo, se reportaron incidencias y se cuestionó el alcance de los servicios mínimos fijados para el paro.

No obstante, el levantamiento no es total en todo el sector: organizaciones como CGT y Sindicato Ferroviario mantienen su llamamiento al paro, lo que puede provocar incidencias puntuales en algunos servicios y operadores, especialmente en alta velocidad. En lo relativo a Segovia, la desconvocatoria abre la puerta a la normalización de los servicios con origen o destino en Segovia-Guiomar, si bien Renfe recomienda comprobar el estado de cada circulación. La compañía había habilitado cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que decidieran no viajar durante las jornadas afectadas.

Durante la convocatoria, los porcentajes orientativos de servicios mínimos publicados por Renfe eran del 73% en Alta Velocidad/Larga Distancia, 65% en Media Distancia y, en Cercanías, 75% en hora punta y 50% el resto del día.