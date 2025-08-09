5 Comments

Nuestro colaborador Javier García Herrero captaba el momento en que un corredor es derribado por una vaquilla adelantada al resto de la manada, que pocos segundos después se le viene encima en el segundo encierro nocturno de las fiestas del segoviano barrio de San Lorenzo, acaecido el pasado viernes 8 de agosto. Felizmente, el percance quedó en contusiones y no hubo que lamentar heridas de consideración.
9 agosto, 2025
Es lo que tiene ‘molestar’, por decirlo suavemente.
9 agosto, 2025
Dejen en paz a los animales, basta ya de divertirse con el sufrimiento de ellos.
9 agosto, 2025
A ver si se acaban de una vez estas burradas propias de otra época.
No a los encierros y no a las corridas de toros.
10 agosto, 2025
Las tonterías acaban ridículamente en tragedia. Deseo que este hombre se cure pronto,
9 agosto, 2025
A mí me gustan los encierros