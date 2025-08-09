5 Comments

Nuestro colaborador Javier García Herrero captaba el momento en que un corredor es derribado por una vaquilla adelantada al resto de la manada, que pocos segundos después se le viene encima en el segundo encierro nocturno de las fiestas del segoviano barrio de San Lorenzo, acaecido el pasado viernes 8 de agosto. Felizmente, el percance quedó en contusiones y no hubo que lamentar heridas de consideración.