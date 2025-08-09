5 Comments

free web stats

Arrollado por la manada en el segundo encierro nocturno de San Lorenzo

Posted By on 9, Ago, 2025

Nuestro colaborador Javier García Herrero captaba el momento en que un corredor es derribado por una vaquilla adelantada al resto de la manada, que pocos segundos después se le viene encima en el segundo encierro nocturno de las fiestas del segoviano barrio de San Lorenzo, acaecido el pasado viernes 8 de agosto. Felizmente, el percance quedó en contusiones y no hubo que lamentar heridas de consideración.

 

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

  1. Lector

    9 agosto, 2025

    Es lo que tiene ‘molestar’, por decirlo suavemente.

  2. Hay que evolucionar

    9 agosto, 2025

    Dejen en paz a los animales, basta ya de divertirse con el sufrimiento de ellos.

  3. Antonio

    9 agosto, 2025

    A ver si se acaban de una vez estas burradas propias de otra época.

    No a los encierros y no a las corridas de toros.

    • Rufian

      10 agosto, 2025

      Las tonterías acaban ridículamente en tragedia. Deseo que este hombre se cure pronto,

  4. Juanito

    9 agosto, 2025

    A mí me gustan los encierros

