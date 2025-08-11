Arde un contenedor de vidrio en Tabanera

Posted By Redacción on 11, Ago, 2025
Por razones que se desconocen, sobre las 18:30 del 10 de agosto prendía fuego en un contenedor de vidrio ubicado en la calle Rejales, en Tabanera del Monte. El fuego se propagó a la parcela colindante llegando a amenazar con extenderse. La pronta movilización de los vecinos con cubos y mangueras impidió que el fuego se descontrolara. Bomberos de Segovia procedieron a sofocar las llamas y a refrescar la zona.
