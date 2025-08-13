En la madrugada de este lunes, alrededor de las 2:00 horas, se registró el incendio de un vehículo en la carretera Nacional VI, a la altura de El Espinar.

En la intervención participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, el retén de incendios del Ayuntamiento, el equipo de extinción de Castellana Autopistas y, posteriormente, dos dotaciones de Bomberos de Segovia.

Según informó el Ayuntamiento de El Espinar, el fuego fue controlado en primera instancia gracias a la actuación conjunta del retén municipal y las motobombas del camión de Castellana Autopistas. La Guardia Civil colaboró también en las primeras labores de contención, sofocando con un extintor las llamas que se habían propagado a una zona de pasto próxima.

Tras la llegada de los Bomberos de Segovia, se completaron las tareas de extinción y enfriamiento de la zona, evitando que el incendio se reavivara.

El consistorio ha subrayado que la ausencia de viento fue un factor determinante para impedir que las llamas se extendieran y ha agradecido la rápida actuación de todos los intervinientes.

Asimismo, ha reiterado su llamamiento a la población para extremar las precauciones y evitar cualquier acción que pueda provocar un incendio, especialmente en un contexto de elevado riesgo por las altas temperaturas y la sequía que afectan a Castilla y León.