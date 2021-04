El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concepción, no recibirá ningún reproche legal por afirmar en televisión, el pasado 16 de febrero, que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”, por las que fue denunciado por el Foro de Abogados de Izquierdas, instigados por Podemos que consideró aquellas declaraciones “gravísimas”.

Dos meses después de la denuncia, el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este 23 de abril el archivo de la diligencia informativa que abrió contra el juez segoviano para estudiar las declaraciones que hizo en la emisora televisiva local, La8 de Burgos. Entonces se le preguntó su opinión acerca de unas declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que aseguró que el ingreso en prisión del rapero, Pablo Hasel, —condenado por exaltación del terrorismo e injurias a la corona— denotaba “falta de normalidad democrática” y Concepción contestó que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del Gobierno”.

En el acuerdo de archivo del órgano del CGPJ se concluye que el presidente del Tribunal regional no cometió la infracción denunciada y añade que “no cabe sancionar conductas que no aparezcan expresamente definidas como infracción de un determinado tipo disciplinario”.

En el mismo texto se hace referencia a pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional (TC) sobre que los jueces no están privados del derecho constitucional a la libertad de expresión y se concluye que no toda manifestación de un miembro de la carrera judicial deba entenderse como una censura o felicitación con relevancia disciplinaria porque eso “sería vaciar de contenido el derecho a la libertad de expresión”. Y añade que, según la doctrina del Supremo circunscribe el concepto de “relevancia disciplinaria” a los casos en los que la opinión expresada implica “una censura incuestionable, corrección manifiesta o una abierta reprobación algo o alguien”.

Según la resolución de archivo, la frase de Concepción no formula censura ni felicitación alguna a ninguna autoridad o funcionario concreto, no se concreta en ningún acto y no incluye la invocación a su condición de magistrado “en el sentido de servirse de la misma”.