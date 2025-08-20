‘Aquí la Tierra’ de TVE recibirá un premio en la Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas

El programa de La1 de TVE, Aquí la Tierra, será distinguido con el Tomate de Honor en la séptima edición de la Feria del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas, que se celebrará el próximo sábado 23 de agosto dentro de la Caravana de Alimentos de Segovia organizada por la Diputación Provincial.

El magacín divulgativo, presentado por Jacob Petrus entre semana y por Quico Taronjí e Isabel Moreno los domingos, centra sus contenidos en mostrar de manera accesible cómo la climatología y la meteorología influyen en la vida diaria, la gastronomía y la cultura. La feria ha querido reconocer esa labor de divulgación y su vínculo con el mundo rural y los productos de proximidad.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, subrayó en la presentación que “esta feria no solo es una oportunidad para degustar un producto tan nuestro como el tomate, sino también para reconocer el trabajo de generaciones de agricultores que, gracias a las condiciones únicas de esta tierra, nos ofrecen un alimento de calidad excepcional”.

La jornada se abrirá con la visita al Huerto de Monje y continuará en la Plaza Mayor con la exposición de tres productores locales de tomate y dieciséis socios de la marca agroalimentaria de la Diputación. Además, la Asociación de Cocineros de Segovia y voluntarios prepararán en directo pisto y gazpacho, que podrán degustar los asistentes tras la entrega del galardón al programa de TVE.

El alcalde de la localidad, José Antonio García, recordó que “en ‘Aquí la Tierra’, la gastronomía y el mundo rural se entrelazan mostrando recetas tradicionales elaboradas con productos locales y de temporada”.

La feria incluirá también música en directo, una comida popular con hamburguesas de carne de ternera de la zona, la tradicional cena de huevos fritos con pisto y un karaoke popular. Durante toda la jornada, los visitantes podrán participar en un photocall temático y conocer los principales monumentos del municipio.