5 Comments

(actualizado el 23 de agosto) Efectivos de la policía local de Segovia y de la policía nacional, han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un apuñalamiento ocurrido a las 16 44 en un establecimiento comercial de la calle de José Zorrilla. Según las investigaciones de la policía, el 21 de agosto, el agresor mantuvo una discusión con la víctima, que trabajaba como dependiente en un bazar chino del céntrico eje comercial segoviano. Al día siguiente, y sin mediar palabra, el agresor se personó en la tienda y atacó a la víctima propinándole una puñalada en el abdomen con un cuchillo, escena grabada por las cámaras del bazar.
El presunto agresor abandonó el establecimiento tras la apuñalamiento y fue localizado pocos minutos después en su propio domicilio, donde fue detenido por miembros de las policías local y nacional para su traslado a la comisaría del cuerpo nacional de policía.
La persona agredida, varón de 31 años, fue ingresada en el hospital de Segovia por una herida de arma blanca en el costado, de pronóstico reservado, heridas de las que evoluciona favorablemente.
22 agosto, 2025
Pues esta calle es un hervidero de delincuencia. La inseguridad, a ciertas horas, se mastica. Los vecinos están asqueados del deterioro social, de la suciedad y del ambiente que se respira.
Y los que tienen que actuar lo saben.
22 agosto, 2025
A ver si la Policía municipal deja un poco de lado las redes sociales y su publicidad porque no benefician las investigaciones. Claro! De eso no saben.
23 agosto, 2025
El mensajero ridículo ya llegó.
Mejor que todo este apagado y que el gobierno nos cuente todo el tiempo la mentira de que aquí no pasa nada nunca. De poner pantallas, ocultar la realidad y soltar mentiras sí que sabéis. Que mal rollo dais. Menuda panda de mafiosos sois.
Libertad.
22 agosto, 2025
Al tal Antonio, espero que no te sientas ofendido porque la noticia dice supuesto agresor (en masculino)
No sufras, aunque las estadísticas digan que la mayoría de agresores son hombres, al menos deja la duda de si era extranjero o español…
23 agosto, 2025
¿Por qué han borrado mi comentario?