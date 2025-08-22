5 Comments

(actualizado el 23 de agosto) Efectivos de la policía local de Segovia y de la policía nacional, han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un apuñalamiento ocurrido a las 16 44 en un establecimiento comercial de la calle de José Zorrilla. Según las investigaciones de la policía, el 21 de agosto, el agresor mantuvo una discusión con la víctima, que trabajaba como dependiente en un bazar chino del céntrico eje comercial segoviano. Al día siguiente, y sin mediar palabra, el agresor se personó en la tienda y atacó a la víctima propinándole una puñalada en el abdomen con un cuchillo, escena grabada por las cámaras del bazar.

El presunto agresor abandonó el establecimiento tras la apuñalamiento y fue localizado pocos minutos después en su propio domicilio, donde fue detenido por miembros de las policías local y nacional para su traslado a la comisaría del cuerpo nacional de policía.

La persona agredida, varón de 31 años, fue ingresada en el hospital de Segovia por una herida de arma blanca en el costado, de pronóstico reservado, heridas de las que evoluciona favorablemente.