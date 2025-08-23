Alimentos de Segovia cierra la primera edición de ‘Scape Cook’

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha cerrado con gran éxito la primera edición de ‘Scape Cook’, una actividad lúdico-educativa celebrada en Muñopedro, Collado Hermoso, Navas de San Antonio y Mozoncillo, en la que han participado más de ochenta niños, superando las previsiones iniciales.

La propuesta ha tenido una excelente acogida tanto entre los pequeños como entre las familias, que han valorado el carácter práctico y participativo de las sesiones. Durante las cuatro jornadas, los niños pudieron aprender nociones básicas de nutrición y dieta saludable a través de juegos, retos y dinámicas de grupo, para finalmente descubrir y elaborar en equipo una receta rica y equilibrada.

La actividad no solo despertó el entusiasmo de los participantes, sino que también despertó el interés de los padres, muchos de los cuales solicitaron la receta para poder repetirla en casa con sus hijos, reforzando así el objetivo de trasladar los hábitos saludables al entorno familiar.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que “cuando vemos a los niños cocinar, probar nuevos alimentos y divertirse aprendiendo, entendemos que este tipo de actividades tienen un gran valor. No se trata solo de pasar un buen rato, sino de inculcar hábitos saludables y mostrar la importancia del producto local”.

Con esta iniciativa, la Diputación de Segovia reafirma su apuesta por la educación alimentaria desde la infancia, enmarcando Scape Cook dentro de las acciones del vigésimo aniversario de Alimentos de Segovia y de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable (EASS), con la que se busca promover una dieta consciente, sostenible y vinculada al producto local.