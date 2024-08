8 Comments

La emoción de Águeda Marqués tras su clasificación para la final de los 1500m femeninos en #Paris2024



🗣 "Este era el objetivo, pero uno superambicioso. Creo que me voy a llevar un muy buen recuerdo de París, no se me va a olvidar en la vida" ▶ #Paris2024 pic.twitter.com/CXGPjSMZxI