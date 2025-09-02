Accidente leve y nueve sanciones por velocidad en la jornada del lunes en Segovia

La Policía Local de Segovia llevó a cabo este lunes diversas actuaciones en distintos puntos de la ciudad. La más destacada fue un accidente de tráfico por alcance en el Paseo Conde Sepúlveda, a la altura del número 13, que implicó a dos turismos y se saldó únicamente con daños materiales.

Además, los agentes realizaron varios cortes de tráfico derivados de obras en la ciudad, que afectaron a la carretera de Valdevilla, a la carretera de Arévalo, al Paseo Ezequiel González y a la avenida Padre Claret.

En materia de controles, se efectuaron dos de documentación, alcoholemia y drogas, que dejaron como resultado una infracción por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida. También se llevó a cabo un control de velocidad con nueve sanciones y otro de carga y descarga sin incidencias.

Los servicios gestionados a través del 112 requirieron la intervención policial en tres incidentes sanitarios, dos de los cuales precisaron traslado de los afectados al Hospital General.

A lo largo del día también se atendió un conflicto entre particulares, resuelto mediante mediación policial, así como un hurto en el que se identificó al autor. Por último, se actuó en cuatro avisos por ruidos, tres ocasionados por vecinos y uno por animales, igualmente solucionados mediante mediación.