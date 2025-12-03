Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero, los ciudadanos pueden visitar en la sala central de la Alhóndiga el Belén tradicional del Ayuntamiento, “una auténtica obra de arte belenista”, tal y como ha destacado el alcalde de Segovia, José Mazarías. La instalación reúne un conjunto de escenas y emociones que evocan los valores más profundos de la Navidad: humildad, amor, paz y esperanza en un mundo en convivencia.

La Asociación Belenista Castellana, con sede en Valladolid y con una amplia representación segoviana, ha sido la encargada de elaborar esta “magnífica representación”, que cuenta con cerca de un centenar de figuras. En ella, la escena del Nacimiento se presenta de manera sencilla y emotiva en un escenario protagonizado por el Acueducto de Segovia, que alcanza más de dos metros de altura y doce metros de longitud. El Belén incorpora escenas típicas de la ciudad, como la plaza del Azoguejo convertida en “zoco”, así como elementos característicos del paisaje urbano segoviano: el adoquinado, la muralla y viviendas de estilo medieval propias del casco histórico.

Según ha explicado el presidente de la Asociación Belenista, Ricardo Rodríguez, el montaje es fruto de un año de trabajo del maestro belenista Manuel Bononato y de tres intensos días de instalación.

El alcalde ha subrayado además el valor cultural de esta tradición, recordando que muchas familias crean sus propios belenes en sus hogares, lo que contribuye —ha señalado Mazarías— a reforzar la unidad familiar y mantener vivas las costumbres navideñas.

El acto ha concluido con la bendición del Belén por parte del obispo de Segovia, D. Jesús Vidal, quien lo ha definido como “un signo familiar y precioso para vivir en familia” y ha expresado sus deseos de paz para estos días.

Asimismo, quienes visiten la Alhóndiga podrán disfrutar, hasta el 14 de diciembre, del mercadillo solidario navideño de la Asociación Española contra el Cáncer, instalado junto al Belén.

Horarios:

Del 3 al 5 de diciembre: 17.00h – 20.00h

Del 6 al 8 de diciembre: 12.00h – 14.00h y 17.00h – 20.00h

Del 9 al 12 de diciembre: 17.00h – 20.00h

13 y 14 de diciembre: 12.00h – 14.00h y 17.00h – 20.00h

Del 15 al 19 de diciembre: 17.00h – 20.00h

Del 20 al 23 de diciembre: 12.00h – 14.00h y 17.00h – 20.00h

24 de diciembre: 12.00h – 14.00h

25 de diciembre: 17.00h – 20.00h

Del 26 al 30 de diciembre: 12.00h – 14.00h y 17.00h – 20.00h

31 de diciembre: 12.00h – 14.00h

1 de enero: 17.00h – 20.00h

Del 2 al 4 de enero: 12.00h – 14.00h y 17.00h – 20.00h

5 de enero: cerrado

6 de enero: 17.00h – 20.00h