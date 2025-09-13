La Bola del Mundo, una vez más, sentenció la Vuelta Ciclista a España, en una espectacular etapa con paso por el Puerto del León y dos pasadas por el Puerto de Navacerrada con final a unos agónicos 2.250 metros en Guarramillas. En lo extradeportivo, simpatizantes pro-palestinos caracterizaron la etapa con una omnipresente protagonismo de banderas palestinas. Y si bien en general las protestas no alteraron en lo sustancial el transcurso de la prueba, la organización se vio obligada a recortar sobre la marcha la etapa a su paso por Cercedilla, donde una peligrosa invasión de la carretera a cargo de un centenar de activistas, logró paralizar la carrera brevemente. La rápida intervención de las fuerzas policiales, con un ingente despliegue a lo largo del recorrido y restricciones a la presencia de aficionados en zonas críticas, permitió solventar la situación entre el pase de un grupo de escapados y el resto del pelotón, por lo que la organización consideró que el incidente no tuvo consecuencias clasificatorias y siguió con la prueba.

En Segovia la carrera entró procedente de El Escorial por el Puerto del León, para enfilar la N-603 hasta la carretera a Robledo, cruzar La Granja y enfilar el Puerto de Navacerrada por la vertiente segoviana. En esa zona hubo una especial concentración de aficionados, también de participantes en el boicot al equipo israelí que es la base de las protestas. A esta primera llegada al puerto le sucedió otra segunda, encarando ya las duras cuestas de la Bola del Mundo.

Para entonces, el segundo clasificado, el portugués Almeida (Emirates) y su equipo habían impuesto un fortísimo ritmo desde la misma salida en un intento de desgastar al líder del Jonas Vingegaard (Visma Team). No hubo forma, revalidando su condición de máximo favorito, el danés no solo aguantó los embates sino que a falta de dos kilómetros se lanzaba a por su tercera victoria y un triunfo que le convierte, otra vez, en ganador de la Vuelta a España.