La vicesecretaria de Organización de VOX, María Ruiz; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; la procuradora de VOX por Segovia, Susana Suárez; y la presidenta de VOX en Segovia, Fuencisla Arévalo, inauguraron la nueva sede provincial del partido, situada en la calle Los Almendros de la capital segoviana.

El acto comenzó con el tradicional corte de cinta, que dio paso a la apertura oficial del nuevo local. En la inauguración participaron los cargos orgánicos e institucionales de VOX en la provincia, acompañados por numerosos afiliados y simpatizantes.

Durante su intervención, María Ruiz expresó su satisfacción por la apertura de la nueva sede, cuyo objetivo es “ser un espacio para atender mejor a todos los simpatizantes y afiliados de Segovia, así como un lugar de trabajo y encuentro para quienes deseen conocer las propuestas y medidas de la formación”.

La dirigente nacional trasladó asimismo un mensaje de apoyo al equipo de VOX en Segovia, destacando que “seguiremos trabajando por defender los intereses de los ciudadanos y por aplicar las políticas de nuestro partido”.

Por su parte, la procuradora Susana Suárez agradeció la asistencia de los presentes y subrayó que “VOX está cada vez más afianzado en Segovia”. Además, denunció el hartazgo de los ciudadanos “ante las políticas del bipartidismo”, señalando que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista “han intentado aislar a Segovia”. En este sentido, enumeró los problemas relacionados con las paradas de autobuses y trenes, así como con el peaje de la autopista, recordando que “desde VOX hemos reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de mejorar la conexión con la capital de España”.

Suárez también denunció los problemas de abastecimiento de agua en El Espinar, “una cuestión que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están dispuestos a solucionar”. Asimismo, advirtió sobre el mal estado de los institutos de la provincia —“edificios antiguos que necesitan una mejora urgente”— y sobre el grave problema del gas radón, que ya ha trasladado a las Cortes de Castilla y León.

Durante su intervención, Carlos Pollán agradeció la invitación del equipo de Segovia y destacó que esta inauguración es “una muestra de fortaleza y crecimiento”, subrayando “la fuerza que está adquiriendo VOX”. También dedicó unas palabras de reconocimiento a los afiliados, simpatizantes y voluntarios, mostrando su apoyo a quienes “sufren agresiones con el silencio cobarde de muchos, pero con el ánimo y el empuje de otros para seguir adelante, pese a los ataques de quienes forman parte de la coalición del Gobierno de España”.

Finalmente, tras las declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de VOX en Segovia, Fuencisla Arévalo, se dirigió a los asistentes para agradecer su apoyo y poner la nueva sede a disposición de todos. Arévalo destacó que este espacio servirá “para seguir trabajando por Segovia y como punto de encuentro para todos los cargos institucionales de la provincia”.