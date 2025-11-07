El Cupón de la ONCE deja en 35.000 euros en Segovia

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido un premio de 35.000 euros en Segovia correspondiente al sorteo del miércoles 5 de noviembre. La agraciada con la venta del boleto premiado ha sido Montserrat Llorente de Pedro, vendedora de la Organización, cuyo quiosco se encuentra en la calle San José, 89, en la capital.

El Cupón Diario ofrece un premio de 500.000 euros al número y serie, así como 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. También incluye 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros por coincidencia de tres cifras; 6 euros para quienes acierten dos cifras iniciales o finales; y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.

