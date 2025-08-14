Una niña de 6 años y un adulto, heridos tras salirse de la vía en Valverde del Majano

Dos personas, un hombre de 49 años y una niña de 6, resultaron heridas leves este miércoles tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban en el kilómetro 8 de la carretera CL-605, en el término municipal de Valverde del Majano.

El accidente se produjo a las 13:39 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso. Según la llamada, el vehículo se había salido de la calzada y había dado varias vueltas de campana, quedando ambos ocupantes heridos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil para atender a las víctimas. Posteriormente, y a petición del equipo sanitario, se movilizó una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a los heridos, debido a que presentaban lesiones de carácter leve, al Complejo Asistencial de Segovia.