Una fachada se viene abajo y varias carreteras provinciales cortadas por la lluvia

Las intensas lluvias de los últimos días han provocado el corte de la carretera SG-V-3213 a su paso por Ochando, tras el hundimiento de una fachada que ha causado la caída de escombros sobre la calzada, obligando a interrumpir el tráfico por motivos de seguridad. El derrumbe, que se produjo en el núcleo de Ochando, dejó la vía completamente invadida por restos del inmueble, lo que motivó la actuación inmediata de los servicios provinciales para señalizar la zona y proceder al cierre del tramo afectado.

Nuevos cortes por las lluvias

La situación se ha ido complicando a lo largo de la jornada. A las 14:20 horas, la Diputación de Segovia informó de nuevas incidencias en la red provincial derivadas del episodio de lluvias.

En primer lugar, se ha procedido al corte de la carretera SG-V-2331, que da acceso a Barbolla, como medida preventiva ante el estado de la vía.

Además, los bomberos de la Diputación han tenido que rescatar a dos personas en Aldehorno, después de que su vehículo quedara atrapado por un torrente de agua, sin que se hayan facilitado imágenes del operativo por el momento. El rescate se ha saldado sin constancia de daños personales.

Por último, también ha quedado cortada la carretera SG-V-3413, en el tramo comprendido entre Migueláñez y Nava de la Asunción, debido al desbordamiento del río Balisa, que ha anegado la calzada.

Desde la Diputación se mantiene un seguimiento continuo de la situación, mientras persisten las precipitaciones, y se insiste en extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras secundarias y zonas próximas a cauces fluviales.