4 Comments

Las filtraciones de agua registradas en el mercado municipal de Los Huertos a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas semanas han obligado al Ayuntamiento de Segovia a intervenir en el edificio, un asunto que el Consistorio considera ya controlado, aunque reconoce que la humedad acumulada impide todavía apreciar el resultado final de la reparación.

Así lo explicó en Radio Segovia–Cadena SER la concejala de Mercados, Berta Miguelañez, quien señaló que se trata de “una pequeña filtración” producida tras un periodo especialmente lluvioso y que “la filtración está reparada”, si bien la elevada humedad ambiental hace que “físicamente no se aprecie todavía porque no se puede secar la pared”. Según indicó, el Ayuntamiento confía en que con la llegada de meses más secos se pueda completar la reparación de forma definitiva.

Puertas abiertas para nuevos comerciantes

En este contexto, el Consistorio ha convocado para este jueves 5 de febrero, entre las 11:00 y las 14:00 horas, una jornada de puertas abiertas dirigida a empresas, autónomos y comerciantes interesados en optar a alguno de los puestos disponibles. La licitación permanecerá abierta hasta el 16 de febrero.

Según explicó Miguelañez, el objetivo es que los posibles licitadores “puedan ver el espacio en situ y resolver las dudas que tengan antes de presentar oferta”. Durante la jornada estarán presentes tanto la concejala como técnicos municipales para facilitar información sobre el proceso. La edil defendió que el mercado de Los Huertos es “un espacio diáfano, con luz natural, sin barreras y con cada puesto bien definido”, además de contar con zonas comunes y una terraza, lo que amplía las posibilidades de uso más allá del mercado tradicional.

Siete puestos y concesiones a largo plazo

El mercado dispone de siete puestos, uno por cada sector: fruta y verdura, carne y charcutería, pescadería, panadería, pastelería, cafetería y ultramarinos y productos varios. La concesión se plantea por un periodo de 15 años, con un canon inicial que oscila entre 459 y 529 euros mensuales, en función del tamaño del local, de entre 17 y 18 metros cuadrados.

La adjudicación no se decidirá únicamente por la oferta económica. Miguelañez subrayó que se valorarán también “criterios de experiencia, criterios sociales y criterios de juicio de valor”, como la trayectoria en otros mercados, la gestión del espacio o la generación de empleo para personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Ayuntamiento se insiste en el papel del mercado como servicio de proximidad en el casco histórico, una zona con escasa oferta de productos frescos, y se mantiene el objetivo de reactivar Los Huertos como espacio comercial y de encuentro, una vez solventados los problemas derivados de las recientes lluvias.