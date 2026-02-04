PSOE y Cs coinciden en criticar la baja ejecución del presupuesto municipal

La liquidación del Presupuesto Municipal de 2025 ha reavivado el enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Segovia, después de que el PSOE haya denunciado una baja ejecución, especialmente en el capítulo de inversiones, y haya acusado al equipo de gobierno del PP y al alcalde, José Mazarías, de consolidar “dos años consecutivos de parálisis”. Según los datos presentados por los socialistas, la ejecución global del presupuesto se sitúa en el 63,84% en el apartado de ingresos, dieciséis puntos menos que en el ejercicio anterior. En el caso de las inversiones reales, el nivel de ejecución alcanza únicamente el 21%, una cifra similar a la registrada en 2024.

El viceportavoz del PSOE, Jesús García Zamora, afirmó que “la ejecución presupuestaria es la radiografía más fiel de una forma de gobernar, porque no admite relatos ni propaganda” y añadió que “cuando la mala ejecución se repite año tras año, deja de ser una casualidad y se convierte en un problema estructural”. En la misma línea, calificó la situación como “una ejecución presupuestaria de brazos caídos” y sostuvo que el alcalde “ostenta ya el récord negativo de ejecución presupuestaria y, además, reincide”.

Tasas y gasto

El análisis socialista pone el foco en el capítulo de tasas y precios públicos, cuya ejecución alcanza el 106,49%, impulsada por el incremento de la tasa de basuras. En este apartado, el PSOE denuncia que en 2025 se recaudaron 6,37 millones de euros, más de un millón por encima del coste real del servicio, cifrado en 5,3 millones. García Zamora señaló que “se ha cobrado de más a las vecinas y vecinos de Segovia sin que ello haya supuesto una mejora del servicio”.

Frente a este aumento de la recaudación, los socialistas denuncian la falta de ejecución en servicios y actividades municipales, con programas que presentan ejecución cero, como talleres culturales o la licitación del mercado de Los Huertos, así como la devolución de subvenciones por la baja ejecución de transferencias de capital, que apenas alcanza el 6%.

En el apartado de gasto, el PSOE cuestiona la cifra global de ejecución del 71% que maneja el equipo de gobierno, al considerar que está “maquillada” por la amortización anticipada de deuda, más de ocho millones de euros, que “no se ha invertido en la ciudad, sino que se ha utilizado para tapar la incapacidad de ejecutar políticas públicas”.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, advirtió además de que su grupo no será “el salvavidas del señor Mazarías, somos la alternativa” y condicionó cualquier negociación sobre el presupuesto de 2026 a “un cambio real en las formas, el respeto institucional y la credibilidad en la gestión municipal”.

Ciudadanos

El Grupo Municipal Ciudadanos ha expresado una crítica en términos similares tras analizar la ejecución presupuestaria de 2025, con especial preocupación por el capítulo de inversiones. La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, afirmó que “gobernar no consiste en anunciar cifras récord, sino en transformar el presupuesto en obras, servicios y mejoras reales, algo que hoy no está ocurriendo en Segovia”. En este sentido, señaló que la acumulación de remanentes demuestra “la incapacidad crónica de ejecutar proyectos nuevos para la ciudad”.

Ciudadanos cuestiona además que se mantengan o incrementen los impuestos cuando no se ejecuta el presupuesto: “Si el Ayuntamiento no es capaz de gastar lo que presupuesta, sería coherente bajar los impuestos”, defendió Otero, quien añadió que “los segovianos pagan más mientras reciben menos”.

El grupo municipal alerta de niveles de ejecución insuficientes en áreas como pavimentación, alumbrado, patrimonio histórico, promoción turística o protección civil, y advierte de que más de 20 millones de euros anunciados para proyectos e infraestructuras “no se han materializado”. Para Ciudadanos, esta situación “no es un problema puntual, sino estructural de gestión”, lo que, a su juicio, dificulta cualquier negociación futura sobre el presupuesto de 2026.