El Deporte Adaptado en Segovia vuelve a ser ‘Imparable’

La Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD) ha desarrollado una nueva edición -la cuarta- del Encuentro de Deporte Adaptado ‘Imparables’. Una cita que se ha asentado en el panorama deportivo segoviano y que ha vuelto a albergar el pabellón municipal Pedro Delgado, en la capital de la provincia. Un año más, ha sido el aperitivo perfecto, a dos días de la celebración de una nueva Gala del Deporte, en el Teatro Juan Bravo. No en vano, cerca de doscientas personas se han congregado en esta fiesta que cada año cuenta con el deporte adaptado como eje vertebrador.

De hecho, la ASPD mantiene así el objetivo de que estos deportistas sean “un elemento más del mundo deportivo segoviano, y no un elemento distinto”, como ha remarcado la presidenta del colectivo, Elena Gutiérrez. Tanto es así, que la propia Gala asume, desde el principio de igualdad, el reconocimiento a todo tipo de deportistas, desde el convencimiento de la ASPD en que “hay que seguir esforzándose por la equiparación y la visibilización del mérito y afán de superación de todo deportista”.

La cancha del pabellón Pedro Delgado ha sido un año más el escenario para la diversión más desinhibida en torno a diferentes modalidades deportivas, gracias a la labor desarrollada por el cerca de medio centenar de voluntarios que han participado en el evento y entre los que se encuentran alumnos del ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva del IES La Albuera y también del ciclo de Grado Medio de Montaña y Tiempo Libre. Ha estado liderados por el equipo de técnicos compuesto por Luis Gómez, José Luis Arnanz, Mario Calvo, María Martín Laguna, Darío Pérez y Jonatan Martín y todos ellos han hecho posible que los integrantes de numerosas entidades del Tercer Sector que operan en el territorio segoviano, así como alumnos de algunos centros educativos, hayan compartido una tarde alrededor de la práctica deportiva.

Una propuesta afianzada

Esas cifras de asistencia y participación reafirman un año a la ASPD en la organización de esta cita, “querida y esperada”, como también ha remarcado Gutiérrez. Una implantación que lleva, año tras año, al Instituto Municipal de Deportes (IMD) a brindar la principal instalación deportiva de la ciudad para su desarrollo. Pero si importante es la respuesta de los participantes y voluntarios, otro de los puntos que cada año aporta lustre al encuentro ‘Imparables’ es de los padrinos que lo arropan. En esta cuarta edición, esa condición ha sido encarnada por los nadadores paralímpicos Marta Fernández (burgalesa) y Luis Huerta (vallisoletano). Ambos han compartido sus experiencias con los participantes segovianos, además de cancha y sensaciones.

Marta Fernández ha destacado “la importancia de dar visibilidad al deporte paralímpico” y se ha mostrado orgullosa de que “el deporte nos ha hecho ser las personas que somos y nos ha dado una familia de amigos con los que compartimos esta pasión”. Por su parte, Luis Huerta ha confesado que “el deporte es mi forma de vivir y mi manera de entender la vida, pues, aunque hay que trabajar muy duro, he cumplido un sueño”. Ambos han manifestado que “aún queda mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado mucho”.

La iniciativa cuenta con el concurso imprescindible de los patrocinadores. Además del IMD, aparecen la Fundación La Caixa, la Fundación Forus, Alimentos de Segovia, Embutidos San Ignacio y Disenium Confort Segovia.

Un año más, este IV Encuentro de Deporte Adaptado ‘Imparables’ ha constituido la previa perfecta para lo que este viernes, día 6 de febrero, será la cuadragésimo primera Gala del Deporte, que se va a desarrolla en el Teatro Juan Bravo, para reconocer a lo más destacado del panorama deportivo segoviano del año 2025.