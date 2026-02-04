Presentación en sociedad de los populares a las autonómicas

El Partido Popular de Segovia ha registrado este miércoles ante la Junta Electoral su candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 15 de mayo, una lista integrada por siete representantes del ámbito municipal y provincial que el partido presenta como combinación de experiencia y renovación.

La candidatura está encabezada por Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP de Castilla y León, y la completan Elena Rincón, concejala de Palazuelos de Eresma y procuradora en la XI Legislatura; el actual consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino; la alcaldesa de La Lastrilla y diputada provincial, Elisabet Lázaro; el alcalde de Urueñas y procurador en la pasada legislatura, Francisco Javier Carpio; la alcaldesa de Fuentepelayo, Alba Sanz; y el alcalde de Prádena, Ismael Masedo.

Como suplentes figuran la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro; el representante de Nuevas Generaciones, Ignacio Pérez; y la alcaldesa de Cantimpalos, Inés Escudero.

Durante la presentación formal de la candidatura, Vázquez subrayó que se trata de “una lista renovada”, con el objetivo de sumar un cuarto procurador por Segovia y “consolidar una mayoría amplia” que permita al PP seguir gobernando en Castilla y León. El cabeza de lista destacó que la candidatura tiene un marcado carácter territorial, con presencia de alcaldes, alcaldesas y concejales de distintos puntos de la provincia y con experiencia en la gestión municipal.

Balance de gestión y próximos meses

Desde el PP, la presentación de la candidatura se plantea también como el inicio de una etapa de balance de gestión de los últimos años al frente de la Junta. En este sentido, Vázquez afirmó que “en los últimos cuatro años la Junta de Castilla y León ha realizado una inversión tanto en la capital como en la provincia como nunca la había hecho”, situando este argumento como uno de los ejes del discurso electoral.

El candidato avanzó además que el partido trabaja ya en un programa electoral con más de 1.000 medidas, en el que se recogerán proyectos que el PP considera estratégicos para Segovia y su provincia de cara a la próxima legislatura.

Con este acto, los populares ponen nombre y rostro a su propuesta electoral en Segovia, iniciando de forma oficial el camino hacia una cita autonómica en la que aspiran a reforzar su representación en las Cortes de Castilla y León.