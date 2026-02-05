5 Comments

El pleno del Ayuntamiento de El Espinar aprobó este miércoles una moción para declarar persona non grata al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el marco del conflicto abierto entre el consistorio y el Ministerio por la reparación del socavón registrado en la travesía de San Rafael, en la carretera N-VI.
La iniciativa, presentada por el Partido Popular, salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y el rechazo de los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida. La declaración tiene carácter simbólico y no conlleva efectos jurídicos, pero expresa el posicionamiento institucional del Ayuntamiento ante la actuación del Ministerio en este asunto.
El origen de la controversia se sitúa en el hundimiento del firme de la N-VI a su paso por San Rafael, ocurrido en marzo de 2025 tras varios episodios de lluvias intensas. El Ministerio de Transportes acometió entonces las obras de reparación de la vía y, meses después, ha reclamado al Ayuntamiento de El Espinar el abono de una factura cercana a los 580.000 euros por los trabajos realizados. Desde el Ministerio se sostiene que el socavón se produjo como consecuencia de deficiencias en un colector de titularidad municipal, por lo que considera que corresponde al Ayuntamiento asumir el coste de la reparación. El consistorio, por su parte, rechaza esta interpretación y defiende que el origen del problema se encuentra en el sistema de drenaje de la propia carretera estatal, por lo que entiende que la responsabilidad económica debe recaer en la Administración General del Estado.
El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha señalado en distintas ocasiones que la reclamación económica es inasumible para un municipio de este tamaño y ha advertido de que el Ayuntamiento recurrirá la liquidación y no descarta acudir a los tribunales si no se revierte la decisión del Ministerio.
Durante el periodo en el que se mantuvo cortada la travesía de San Rafael por las obras, el tráfico se desvió por itinerarios alternativos, entre ellos la autopista de peaje AP-6, una circunstancia que generó quejas vecinales y críticas por el impacto económico que supuso para los usuarios habituales.
Los grupos del PSOE e Izquierda Unida votaron en contra de la moción y han criticado la declaración de persona non grata, que consideran un gesto político sin utilidad práctica. Ambas formaciones han defendido la necesidad de mantener el diálogo con el Ministerio para resolver el conflicto y proteger los intereses del municipio.
5 febrero, 2026
De todo lo que iba a pasar con el pantano de El Espinar, al final no ha pasado nada de nada. Ni cortes de agua, ni restricciones ni nada. Pero todo ese alarmismo, pensaba el alcalde, que le iba a venir bien a él. Al final ha hecho el ridículo, una vez más.
5 febrero, 2026
No te molestes , escribir en un medio subvencionado por la fachosfera es como hablar a las paredes
5 febrero, 2026
Bien hecho Figueredo y compañeros.
¿Y al señor Aceves no se la va a declarar persona non grata en Segovia? ¿Defendió que la Base Mixta se quedara en nuestra ciudad o que se la llevaran a Córdoba? Además debiera ser persona non grata en este medio por no admitir respuestas, no sé cómo se lo permiten.
5 febrero, 2026
Asi demuestra Aceves su talante democrático… con sus peroratas que no aceptan réplica.
O quizás, es falta de otra cosa, que le impide hacer nada mas que copiar los argumentarios que recibe.
Quien sabe!!
PD: La base, el peaje de S. Rafael… acaso va a hacer algo fuera de demostrar toda la docilidad del mundo para no volver al pinar a cobrar muchísimo menos?
5 febrero, 2026
Qué ha hecho Figaredo? Pero si ese ser es incapaz de hacer algo que no sea meter la pata hasta el fondo. Yo creo que está picado con Frijolito a ver quién la caga más cuando habla y eso que es difícil superar el lío de Fribin Brifin o ANATOP. Presidente no sé si hubiera podido ser si hubiera querido, pero en los circos se lo rifan, no hay quien se resista a ver sus shows. Yo no sé sus votantes, pero a mí me da vergüenza sólo pensar que algo así intente velar por el futuro de España cuando no es capaz ni de respirar sin ayuda.