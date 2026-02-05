5 Comments

El pleno del Ayuntamiento de El Espinar aprobó este miércoles una moción para declarar persona non grata al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el marco del conflicto abierto entre el consistorio y el Ministerio por la reparación del socavón registrado en la travesía de San Rafael, en la carretera N-VI.

La iniciativa, presentada por el Partido Popular, salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y el rechazo de los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida. La declaración tiene carácter simbólico y no conlleva efectos jurídicos, pero expresa el posicionamiento institucional del Ayuntamiento ante la actuación del Ministerio en este asunto.

El origen de la controversia se sitúa en el hundimiento del firme de la N-VI a su paso por San Rafael, ocurrido en marzo de 2025 tras varios episodios de lluvias intensas. El Ministerio de Transportes acometió entonces las obras de reparación de la vía y, meses después, ha reclamado al Ayuntamiento de El Espinar el abono de una factura cercana a los 580.000 euros por los trabajos realizados. Desde el Ministerio se sostiene que el socavón se produjo como consecuencia de deficiencias en un colector de titularidad municipal, por lo que considera que corresponde al Ayuntamiento asumir el coste de la reparación. El consistorio, por su parte, rechaza esta interpretación y defiende que el origen del problema se encuentra en el sistema de drenaje de la propia carretera estatal, por lo que entiende que la responsabilidad económica debe recaer en la Administración General del Estado.

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha señalado en distintas ocasiones que la reclamación económica es inasumible para un municipio de este tamaño y ha advertido de que el Ayuntamiento recurrirá la liquidación y no descarta acudir a los tribunales si no se revierte la decisión del Ministerio.

Durante el periodo en el que se mantuvo cortada la travesía de San Rafael por las obras, el tráfico se desvió por itinerarios alternativos, entre ellos la autopista de peaje AP-6, una circunstancia que generó quejas vecinales y críticas por el impacto económico que supuso para los usuarios habituales.

Los grupos del PSOE e Izquierda Unida votaron en contra de la moción y han criticado la declaración de persona non grata, que consideran un gesto político sin utilidad práctica. Ambas formaciones han defendido la necesidad de mantener el diálogo con el Ministerio para resolver el conflicto y proteger los intereses del municipio.