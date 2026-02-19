La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación del proyecto de pavimentación y renovación de servicios de la calle Peñalara, en el polígono industrial El Cerro, con una inversión de 999.575,16 euros.

El portavoz municipal, José Luis Horcajo, explicó que se trata de una actuación incluida en el plan de mejora de polígonos industriales y que supondrá la intervención en 520 metros de longitud, desde el límite conocido popularmente como la Renault hasta el final de la vía. Según detalló, el proyecto contempla la “rehumanización de la calle en 520 metros de longitud reorganizando y reordenando los espacios y los servicios”, incluyendo pavimentación, señalización de aceras, adecuación de plazas de aparcamiento y pasos peatonales.

La nueva configuración prevé aceras de dos metros de anchura en el lado izquierdo y una calzada de dos carriles de 6,5 metros para mejorar la circulación dentro del polígono. En el lado derecho se pavimentará la zona de aparcamientos en batería de 4,5 metros junto a una acera de un metro. Horcajo señaló que se trata de “una de las zonas que está quizás más degradadas del propio polígono” y aseguró que se mejorarán tanto los accesos como los estacionamientos.

La actuación incluirá además la creación de infraestructuras y canalizaciones soterradas para telecomunicaciones y electricidad, así como la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que aún no estaban actualizadas. El anuncio de licitación se publicará de forma inmediata en la plataforma de contratación del Estado y las empresas interesadas dispondrán de 20 días naturales para presentar sus ofertas. El plazo estimado de ejecución es de nueve meses.

El portavoz enmarcó esta intervención dentro del conjunto de mejoras en los polígonos industriales y recordó que este año se ha actuado en el polígono de Hontoria, donde se han destinado cerca de medio millón de euros a la red de abastecimiento y al asfaltado. Asimismo, defendió la inversión municipal en planes de asfaltado, señalando que en los dos últimos años se han invertido cerca de 1,6 millones de euros en pavimentación. “En los dos años precedentes a nuestro mandato no se había invertido ni un solo euro en asfalto”, afirmó.