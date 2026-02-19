Un joven de 18 años, intoxicado por humo en un incendio en Nueva Segovia

Un varón de 18 años ha resultado intoxicado por inhalación de humo en la pasada madrugada en un incendio registrado en una vivienda de Segovia.

El suceso se produjo a las 02:39 horas en la Plaza Tirso de Molina, en el barrio de Nueva Segovia, cuando una llamada alertó a la sala de operaciones del 112 Castilla y León de un fuego originado en la cocina de una vivienda. Según la información facilitada, el incendio ya había sido extinguido cuando se solicitó asistencia sanitaria para un joven afectado por el humo.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Segovia, a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió al joven, que posteriormente fue trasladado al Hospital de Segovia para su valoración y seguimiento.