La Diputación de Segovia -a través de su Área de Asuntos Sociales– ha fijado un año más las bases para la convocatoria de subvenciones para actos contra la violencia de género y en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así, la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad lanza esta convocatoria, bajo el régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto que alcanza los sesenta mil euros.

A esas ayudas pueden optar los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y también las entidades locales menores que dependen de ellos, existiendo dos modalidades. La primera es de ámbito comunitario y se dirige a sensibilizar y formar a la población general en materia de igualdad. La segunda es de ámbito coeducativo y se orienta a fortalecer la educación en valores de igualdad en los centros de enseñanza. Los consistorios pueden optar solo a una de esas modalidades, eligiendo la que mejor se acople a sus necesidades y teniendo como fecha límite para esa solicitud el 13 de marzo de 2026.

Teniendo en cuenta la modalidad de ámbito comunitario, son subvencionables obras de teatro, cuentacuentos, concursos, talleres, conferencias, clubes de lectura, actividades culturales, lúdicas, deportivas, así como jornadas y exposiciones de promoción de la igualdad y contra la violencia de género. Igualmente, talleres dirigidos a familias, formación técnica en igualdad de oportunidades, fomento de masculinidades igualitarias, talleres de desarrollo personal para mujeres, talleres de empoderamiento digital y prevención de ciberviolencias para mujeres, fomento del asociacionismo femenino, campañas de sensibilización, elaboración de material para puntos violeta o transporte para facilitar el acceso a este tipo de actividades y recursos.

A su vez, en el ámbito coeducativo, aparecen como subvencionables la formación del profesorado en perspectiva de género, detección y actuación en casos de violencia de género, acoso por razón de género en el ámbito escolar, atendiendo especialmente a casos de nuevas ciberviolencias y riesgos digitales, como sexting, bullying, grooming, violencia sexual, etc. También pueden recibir ayuda para material coeducativo, creación de espacios coeducativos, proyectos trasversales sobre igualdad en el currículo escolar, o proyectos y actividades específicas que promuevan la igualdad, prevengan conductas violentas y violencia sexual, desde la educación afectivo-sexual y la promoción de la diversidad.

Entre todas las acciones descritas, se entienden como dentro de esta convocatoria las que se realicen desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre de 2026. Cada una de las dos modalidades contará con treinta mil euros de la consignación total presupuestada, siendo ambas incompatibles entre sí. Las solicitudes deben cursarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Segovia. Además, los criterios de valoración benefician a los municipios de menor población, otorgándoles mayor puntuación. La resolución de las ayudas se publicará en la página web de la institución provincial y el plazo para justificar la subvención concedida finalizará el 31 de octubre de 2026.