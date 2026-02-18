9 Comments

La huelga convocada por los sindicatos médicos se mantiene activa en la sanidad pública de Segovia y se prolongará hasta el viernes, con cerca de 500 facultativos llamados a secundarla en la provincia, según explicó en Radio Segovia (Cadena SER) el presidente del Sindicato Médico en Segovia, Miguel Marina.

Marina pidió “disculpas por las molestias causadas a los pacientes” y advirtió de que la protesta está generando demoras en “pruebas quirúrgicas, diagnósticos, consultas”. Según indicó, además de los médicos de Atención Primaria y Hospitalaria, “también están llamados a la huelga los médicos internos residentes”.

El representante sindical subrayó que la incidencia varía según los servicios, con mayor seguimiento en el ámbito hospitalario. “Es más en porcentaje, es mayor la participación en atención hospitalaria… que en atención primaria”, afirmó. Aun así, defendió que el impacto es notable aunque el seguimiento global no sea mayoritario: “en las cifras globales hay una participación… en el segundo 20%”, pero, según detalló, se han visto afectados “el 80% de las cirugías pendientes” y “el 40% de las pruebas diagnósticas”, además de la reprogramación de “doscientas y pico consultas” en Atención Primaria.

La actividad urgente se mantiene. “Se está atendiendo la patología urgente y no demorable, igual que la patología oncológica”, señaló, en referencia a los servicios mínimos.

Marina aprovechó para lanzar un aviso a los pacientes con citas ordinarias que no sean urgentes. Explicó que algunos usuarios acuden a Urgencias al encontrarse con la consulta suspendida, pero recalcó que “si no es patología urgente, realmente no se les atiende” y que esa conducta “lo único que producen es una sobrecarga de este servicio de la urgencia hospitalaria”.