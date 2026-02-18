9 Comments

La huelga convocada por los sindicatos médicos se mantiene activa en la sanidad pública de Segovia y se prolongará hasta el viernes, con cerca de 500 facultativos llamados a secundarla en la provincia, según explicó en Radio Segovia (Cadena SER) el presidente del Sindicato Médico en Segovia, Miguel Marina.
Marina pidió “disculpas por las molestias causadas a los pacientes” y advirtió de que la protesta está generando demoras en “pruebas quirúrgicas, diagnósticos, consultas”. Según indicó, además de los médicos de Atención Primaria y Hospitalaria, “también están llamados a la huelga los médicos internos residentes”.
El representante sindical subrayó que la incidencia varía según los servicios, con mayor seguimiento en el ámbito hospitalario. “Es más en porcentaje, es mayor la participación en atención hospitalaria… que en atención primaria”, afirmó. Aun así, defendió que el impacto es notable aunque el seguimiento global no sea mayoritario: “en las cifras globales hay una participación… en el segundo 20%”, pero, según detalló, se han visto afectados “el 80% de las cirugías pendientes” y “el 40% de las pruebas diagnósticas”, además de la reprogramación de “doscientas y pico consultas” en Atención Primaria.
La actividad urgente se mantiene. “Se está atendiendo la patología urgente y no demorable, igual que la patología oncológica”, señaló, en referencia a los servicios mínimos.
Marina aprovechó para lanzar un aviso a los pacientes con citas ordinarias que no sean urgentes. Explicó que algunos usuarios acuden a Urgencias al encontrarse con la consulta suspendida, pero recalcó que “si no es patología urgente, realmente no se les atiende” y que esa conducta “lo único que producen es una sobrecarga de este servicio de la urgencia hospitalaria”.
18 febrero, 2026
Si alguien fallece o entra en una fase irreversible de su enfermedad por un aplazamiento de una cita médica, que se da con meses o años de antelación, que agrave una enfermedad existente o que pudiera curar a alguien si se trata a tiempo, ya verás tú donde pueden algunos meterse las disculpas. No todo vale. Los enfermos no son rehenes. ¿Si no aceptamos lo que nos obliguen o les pagamos lo que quieran nos dejarán morir o enfermar gravemente?
18 febrero, 2026
Lo que no tiene sentido sabiendo que van a la huelga es que te citen para hoy y no sean capaces de contactar con el paciente para, por lo menos, anular la cita porque el médico ha decidido ir voluntariamente a la huelga, y el paciente ha tenido que pedir permiso en el trabajo para acudir a la no cita.
Con un poquito de coordinación y buena voluntad se generarían menos molestias. Todos sabemos que el derecho a la huelga existe, pero también el paciente tiene sus derechos, y si está citado, que le atiendan. Y después de año y medio, ya te volveremos a citar.
Que falta de respeto hacia el paciente
18 febrero, 2026
La inmensa mayoría de los médicos demuestran su profesionalidad y eficacia ejerciendo la medicina y asistiendo a los pacientes en las situaciones mas extremas como en la pandemia. Lo mismo se puede decir de todo el personal sanitario. Por el contrario la ministra ha demostrado su incapacidad para cumplir con su cargo. No esta a la altura de su responsabilidad. Siendo medica, según parece, no tiene ninguna empatía ni sensibilidad con sus colegas. Esta demostrando una incompetencia total. Desde que llegó al despacho ha intentado sembrar el caos a su alrededor. Quiso liquidar la mutualidad de funcionarMUFCE, sin conseguirlo, aunque la ha dejado maltrecha. Ahora pretende dinamitar la Sanidad. La institución de mayor prestigio en Europa , gracias a los profesionales que trabajan en ella. … uno del los muchos efectos maléficos del sanchismo y sus colegas de ultraizquierda.
18 febrero, 2026
No Miguel. No todo el personal sanitario es para felicitarle, la mayoría sí pero hay ejemplos que parece mentira que sean médicos/as, auxiliares etc… por la poca empatía y profesionalidad que tienen. Por suerte son los menos pero por desgracia les y las hay.
19 febrero, 2026
Pero alguno ha leído lo que reclaman los médicos?
Como no queman neumáticos ni contenedores no se les escucha verdad?
Horas extra obligarías, sin cotizar y pagadas a la mitad que una ordinaria.
Turnos de 24 horas ( a qué trabajador dejas a tus hijos? Solo los médicos trabajan 24 horas.)
10 años de formación es pues de ser de los mejores del bachillerato (mientras tú estabas de fiesta)
Les pagan una mierda comparado con lo que merecen y lo que les pagan en el resto de Europa ( por eso no hay médicos. Porque se van)
Piden también más médicos para tener más tiempo para atenderos mejor
Traban 42 horas en lugar de 35 como otros funcionarios.
Los servicios mínimos de urgencias en huelga son del 100%
Tratamientos oncológicos 100%
Hacen huelga indefinida y la hacen intermitente (una semana al mes ) para seguir atendiendo.
En qué trabajáis? Cuál es vuestro convenio? Quien lo ha negociado?
A los médicos no les dejan negociar el suyo. (Así se aprovechan)
Y después de todo esto y más que daría para un periódico entero, después de como los tratan, como los pagan, como los torean con los contratos, las oposiciones, van a trabajar y os tienen que aguantar a pacientes indignados porque no les han avisado de la huelga.
No deberíamos estar indignados de cómo esté país trata a sus médicos? (Mejores estudiantes en el colegio, instituto, universidad, no paran de estudiar y esforzarse nunca. Sufren por sus pacientes si no les va bien el tratamiento. Siguen estudiando para dar con la solución. Estudian técnicas nuevas, todo fuera de horas de trabajo)
No es indignante como los tratan? Queremos que se vayan todos? Porque bien formados están, y se los rifan en otros países.
A qué médico os vais a quejar?
Cuanto menos médicos más listas de espera. Eso no os molesta? Y la culpa es de los médicos? De su huelga?
Tienen derecho constitucional a la huelga!!!!
Reclamar a los políticos que los escuchen!!!
Infórmense bien antes de escribir esas críticas.
En fin! Igual preferís que un médico os opere de urgencia en su hora 20 de trabajo.
Suerte!
19 febrero, 2026
Los bomberos tienen turnos de 24 horas y no se quejan y también tienen niños que atender.
Estaría bien saber si después de un turno de 24 horas tienen que volver a trabajar al día siguiente o libran varios días como los bomberos. Si es lo segundo no sé de qué se quejan (los bomberos no lo hacen).
En fin… ¿Al que le han suspendido la consulta cuánto van a tardar en volver a llamarle? ¿Otro año y medio de espera? Pues vaya gracia.
19 febrero, 2026
Los bomberos libran 4 días. Los médicos en ocasiones vuelven en menos de 12 horas. En el mejor de los casos 24
Seguimos hablando sin saber
19 febrero, 2026
Yo no he afirmado nada Luis. Lee bien mi comentario.
19 febrero, 2026
Plenamente de acuerdo con todo lo expuesto por Luis, aunque añadiría que hay todavía otro motivo de justa reivindicación:
– A esas 24 hora impuestas, y por lo tanto no extras sino parte de su jornada laboral, las que exceden de la jornada ordinaria no se cotizan a la Seguridad Social, con lo que conlleva para el cálculo de la base reguladora y la futura jubilación.