El Grupo Municipal Socialista de San Cristóbal de Segovia ha reiterado sus críticas al proyecto del nuevo campo de fútbol de césped artificial tras las últimas lluvias, al considerar que la parcela elegida por el equipo de Gobierno ha vuelto a evidenciar su carácter inundable. En una nota difundida este 18 de febrero, los socialistas señalan que “las nuevas precipitaciones han confirmado lo que ya denunciamos en enero: la explanada elegida para una inversión cercana a los 400.000 euros acumula agua de forma recurrente en episodios de lluvia”.

La formación insiste en que no cuestiona la infraestructura deportiva en sí, sino la ubicación. “No se trata de una crítica al deporte ni a la mejora de infraestructuras, sino de una cuestión de responsabilidad y planificación”, sostienen. Recuerdan además que la parcela se encuentra en la zona de policía del arroyo del Valle y cuenta con autorización condicionada de la Confederación Hidrográfica del Duero.

El portavoz socialista, Rafael Masa, plantea directamente al alcalde si considera adecuado mantener el proyecto en ese emplazamiento. “Las imágenes tras las últimas lluvias hablan por sí solas. Volvemos a preguntar al alcalde si considera adecuado destinar casi 400.000 euros a una instalación en un terreno que se inunda cada vez que hay precipitaciones intensas”, afirma.

El PSOE solicita que el Ayuntamiento explique públicamente qué medidas técnicas concretas se adoptarán para evitar afecciones por inundaciones, qué informes actualizados avalan la idoneidad de la ubicación y si se ha valorado económicamente el riesgo de futuras reparaciones o sobrecostes.

“Advertimos hace un mes de los riesgos. Hoy, la realidad meteorológica vuelve a poner el foco en el mismo problema. Rectificar a tiempo siempre es mejor que lamentar después una mala planificación”, concluye Masa.

La controversia reabre el debate político en el municipio, especialmente después de que semanas atrás el alcalde Óscar Moral criticara públicamente al portavoz socialista por cuestionar decisiones municipales, señalando que no residía en el pueblo. Ahora, tras las nuevas lluvias, el PSOE sostiene que los hechos respaldan sus advertencias y vuelve a pedir explicaciones sobre la viabilidad del proyecto.