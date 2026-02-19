La Guardia Civil de Segovia ha detenido a tres jóvenes, de entre 20 y 23 años de edad, residentes en Madrid, como presuntos autores de nueve delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos.

Los hechos investigados ocurrieron durante los meses de agosto y septiembre del año 2025, afectando a furgonetas estacionadas en alojamientos de la provincia frecuentados por trabajadores de la construcción principalmente. La reiteración de estos robos y la coincidencia en el modus operandi llevaron al Equipo ROCA de la 1ª Compañía de Segovia a iniciar una investigación específica para identificar a los autores.

Tras numerosas gestiones policiales, la recopilación de información y la realización de diversas inspecciones técnico‑oculares en los lugares afectados, se logró establecer un patrón común que apuntaba a un mismo grupo de autores. Las pesquisas permitieron determinar que los responsables actuaban de forma coordinada, desplazándose en vehículos puestos a nombre de personas vulnerables o en situación de exclusión social, con el fin de dificultar su identificación, y que habrían actuado en otras provincias como Ávila, Cuenca, Toledo y Madrid.

Una vez en los estacionamientos seleccionados, forzaban las cerraduras o fracturaban alguna ventana de las furgonetas para sustraer herramientas profesionales de importante valor económico.

El material sustraído era posteriormente introducido en el mercado negro, obteniendo importantes beneficios. La valoración total de los efectos sustraídos asciende a más de 36.000 euros.

Gracias a la investigación se logró identificar y detener a los tres integrantes del grupo, quienes contaban con antecedentes policiales por hechos similares.