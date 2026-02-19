El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, ha mostrado su preocupación ante la reciente aprobación por parte del Gobierno de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros en catorce pagas, un incremento del 3,1% que, según ha denunciado, se ha adoptado “sin el necesario consenso con las organizaciones empresariales”.

La FES se alinea así con la postura manifestada por la CEOE, que ha advertido del importante coste que esta decisión supondrá para el tejido productivo, especialmente para pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores como el agrario. Tal como ha señalado la patronal a nivel nacional, las empresas asumirán un impacto económico estimado en 1.782 millones de euros como consecuencia de esta subida

“En Segovia, donde predominan las pymes y los autónomos, cualquier incremento de costes laborales decidido de manera unilateral tiene un efecto directo sobre la viabilidad de muchas actividades económicas y sobre el empleo”, ha señalado Ortega. Las pequeñas empresas tienen muy complicado repercutir este aumento de costes en sus clientes. El presidente de la FES ha recordado que el diálogo social debe ser la base de cualquier decisión que afecte al mercado laboral. “No se trata de cuestionar la necesidad de mejorar las condiciones salariales, sino de hacerlo desde el acuerdo, el rigor técnico y teniendo en cuenta la realidad de las empresas que generan empleo”, ha afirmado.

En este sentido, ha advertido también de que la subida del SMI llega en un contexto de creciente presión sobre las empresas, marcado por el incremento de cotizaciones, costes energéticos y un elevado nivel de absentismo laboral. La patronal nacional ha cifrado en 33.000 millones de euros el impacto total de las bajas laborales para empresas y Administración, reclamando medidas eficaces para frenar esta tendencia. “Mientras se adoptan decisiones que incrementan los costes empresariales, seguimos sin respuestas eficaces ante problemas estructurales como el absentismo, que en provincias como la nuestra tiene una incidencia cada vez mayor”, ha subrayado Ortega.

Desde la FES se insiste en la necesidad de preservar la negociación colectiva como instrumento esencial para adaptar los salarios a la realidad de cada sector y territorio. “Las empresas segovianas quieren seguir creando empleo y generando riqueza, pero necesitan estabilidad normativa, seguridad jurídica y un marco de diálogo real”, ha concluido el presidente de la Federación Empresarial Segoviana.