4 Comments

La comunidad de propietarios de la calle Jardín Botánico número 11, en Segovia, ha denunciado públicamente el uso como vivienda de un local comercial con salida a la calle Perucho y la falta de actuación municipal pese a las quejas acumuladas desde 2021.

En declaraciones a Radio Segovia (Cadena SER), uno de los representantes vecinales explicó que el inmueble “se está utilizando como vivienda ya desde el año 2021”, cuando comenzaron las primeras quejas a través de la Policía Local. Posteriormente, en 2022, formalizaron denuncia por sede electrónica ante el Ayuntamiento. Según detallan, el local no dispone de licencia como vivienda. “Es un local comercial que no tiene uso como tal de vivienda, vamos, es un local, sin más”, afirmó el portavoz. En las actuaciones policiales, aseguran, se constató la existencia de cocina y cama en el interior.

Los vecinos sostienen que el Ayuntamiento tiene conocimiento del expediente desde hace años. “El expediente que estaba iniciado ha juntado las partes de la Policía Local donde se constata el uso ilegal”, indicó, añadiendo que técnicos municipales les trasladaron que, por el tiempo transcurrido, el procedimiento “debería de estar zanjado y resuelto”. También se ha informado al propietario, que además es titular de una inmobiliaria. La comunidad remitió un burofax solicitando el cese de la actividad. “No creo que sea un ignorante de una situación que un local se pueda, por el artículo 33, utilizar como una vivienda o alquilarla como tal”, señaló el vecino entrevistado.

Más allá de la legalidad urbanística, los residentes apuntan a problemas de convivencia y seguridad. Hablan de ruidos, olores y del temor a un posible accidente. “¿Y si prenden una sartén por el aceite cuando se cocina? ¿Y si una bombona de butano estalla? ¿Quién se va a hacer luego responsable de ello?”, planteó.

La comunidad asegura estar “harta” tras varios años de denuncias sin solución y advierte de que, si no hay actuación administrativa, el siguiente paso será acudir a la vía judicial. “Es tan fácil como personarse, ver que se está cometiendo una ilegalidad, precintarlo o no precintarlo y llamarle al dueño para sancionarle lo que sea y que no se haga nada”, afirmó el portavoz.