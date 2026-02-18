4 Comments

Sobre las 23:20 horas del día 16 de febrero, se recibe aviso del 112 donde se indica haber recibido llamada telefónica de una persona de origen belga, acompañado de su hijo de 16 años de edad, comunicando que se habían extraviado cerca del Alto del León, y que debido a la falta de visibilidad al ser de noche y a las malas condiciones meteorológicas imperantes en la zona, se habían guarecido en un refugio que habían encontrado, sin determinar más datos.

De forma inmediata y por parte de la Central Operativa de Servicios de esta Comandancia, se monta el operativo de búsqueda, donde participan patrullas de esta provincia, dando aviso al servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid, por si pudieran encontrarse al otro lado de la sierra, contando además con la ayuda de Guarda Forestal de la zona.

Una vez comenzada la búsqueda se localiza el vehículo de los desaparecidos que se encontraba estacionado en el Alto del León, recorriendo los diferentes refugios próximos a la zona.

Finalmente, durante la madrugada del día 17, las personas son localizadas en el Refugio de la Salamanca, perteneciente al término municipal de El Espinar, ambos en buen estado de salud, no siendo necesaria atención médica, siendo acompañados hasta el lugar donde se encontraba el vehículo.