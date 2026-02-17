La Travesía Invernal de la Mujer Muerta reunirá a 150 montañeros en la Sierra de Guadarrama

La tradicional Travesía Invernal de la ‘Mujer Muerta’, organizada por el Grupo de Montaña Diego de Ordás, celebrará el próximo domingo 22 de febrero su 52ª edición. La marcha, una de las más emblemáticas del calendario montañero en la Sierra de Guadarrama, recorrerá 19 kilómetros desde el antiguo complejo de El Panorámico hasta la estación de Otero de Herreros, con un desnivel positivo de 1.239 metros y negativo de 1.180. El punto más elevado del trazado será La Pinareja, con 2.197 metros de altitud.

La organización advierte de la exigencia del recorrido, que incluye tramos con nieve dura y hielo, por lo que está recomendado únicamente para montañeros experimentados y debidamente equipados con crampones y piolet. La salida se realizará a partir de las 8:30 horas, con apertura del control desde las 8:00, y el número máximo de participantes será de 150. Podrán participar montañeros federados con licencia en vigor de la FEDME, siendo posible la inscripción previa por correo electrónico o teléfono.

Al discurrir por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la marcha deberá desarrollarse con el máximo respeto al entorno, manteniendo el silencio y sin abandonar el itinerario marcado. Al finalizar, los participantes podrán reponer fuerzas con un pequeño avituallamiento y recibirán un obsequio conmemorativo.