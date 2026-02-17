El grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón “por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas”. El jurado ha destacado “la labor de este grupo segoviano de música tradicional castellana y leonesa como transmisor de la memoria y la identidad colectivas de la Comunidad, así como su contribución a la conservación de su rico patrimonio inmaterial”. La iniciativa parte de una propuesta-candidatura de la Asociación Cultural Pluralismo y Convivencia Social (APCS), poco después del fallecimiento, el pasado noviembre, del alma mater del grupo, Luis Martín.

El jurado ha valorado especialmente los 50 años de la banda, una trayectoria que trasciende el espectáculo musical y constituye todo un proyecto etnográfico y comunitario de recopilación “sobre el terreno” de canciones, romances, costumbres, hablas, léxicos, estilos de danza y prácticas festivas que integran nuestras raíces y nuestro acervo”.

Con anterioridad, el galardón ha recaído en segovianos como Esteban Vicente (1997) y Luis Moro (2022)

Galardonados 1984, Juan Manuel Díaz Caneja; 1985, Baltasar Lobo y Antonio Baciero; 1986, Cristóbal Halffter; 1987, José Vela Zanetti; 1988, Antonio Fernández Alba; 1989, Francisco Regueiro; 1990, Luis Sáez; 1991, José Núñez Larraz; 1992, Las Edades del Hombre; 1993, Comunidad Benedictina de Santo Domingo de Silos; 1994, Claudio Prieto; 1995, José Sánchez-Carralero; 1996, Antonio Giménez-Rico; 1997, Esteban Vicente; 1998, Modesto Ciruelos; 1999, Dúo Frechilla Zuloaga; 2000, Cristóbal Gabarrón; 2001, Venancio Blanco; 2002, José María García ‘Castilviejo’; 2003, Ana Jiménez López; 2004, Fernando Urdiales; 2005, Amancio Prada; 2006, José María Mezquita Gullón; 2007, José María González Cuasante; 2008, Ángel Mateos Bernal; 2009, Santiago Martín Sánchez ‘El Viti’; 2010, Enrique Seco San Esteban; 2011, Alberto Bañuelos Fournier; 2012, Jesús López Cobos; 2013, Concha Velasco y Lola Herrera; 2014, Amaya Arzuaga Navarro; 2015, Águeda de la Pisa Prieto de la Cal; 2016, Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI); 2018, el Museo Nacional de Escultura; 2020, José Luis Alonso Coomonte; 2021, Museo Casa Botines Gaudí; 2022, Luis Moro; 2023, Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis; y 2024, Dora García.