4 Comments

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) ha hecho público un informe oficial de la Junta de Castilla y León que confirma que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no solicitó informe de Patrimonio Cultural antes de intervenir en el azud de Puente Mesa, en el río Cega.

Según el documento remitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural, “no se han emitido informes por parte del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia en relación a las obras de derribo del azud de Puente Mesa, ni se han recibido en este centro directivo, requerimientos al respecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero”.

ACEM sostiene que esta circunstancia vulnera lo establecido en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y publicada en el BOE en octubre de 2023. La entidad recuerda que desde esa fecha es obligatorio solicitar un informe patrimonial previo cuando una intervención afecte a azudes históricos o estructuras similares.

La propia estrategia recoge expresamente que “las barreras que tienen un valor histórico o tradicional – como pueden ser los molinos fluviales e ingenios hidráulicos, entre otros, deberán ser informadas previamente por la autoridad competente en esa materia”.

Para la asociación, el azud de Mesa, vinculado al histórico molino situado en el término de Cabezuela, cumplía “sobradamente” ese requisito de valor histórico o tradicional. El molino, que llegó a contar con cuatro piedras y maquinaria propia antes de quedar fuera de uso a mediados del siglo XX, conservaba parte de su edificación y el conjunto del azud integrado en el paisaje del Cega.

Elevación del caso al Ministerio

Ante el derribo ya consumado, ACEM ha anunciado que elevará el caso al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y pedirá la depuración de responsabilidades.

La entidad insta además a la CHD a que suspenda cualquier otra intervención que implique la demolición o desmontaje de azudes históricos en su demarcación. En este sentido, advierte de que “todas las confederaciones hidrográficas y administraciones de cuencas cumplan escrupulosamente con la necesidad de informe previo de patrimonio, para que ni un azud histórico más sea arrasado”.

ACEM también reclama a la Junta que active mecanismos de protección preventiva sobre estos elementos patrimoniales, al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y recuerda que la simple incoación de un expediente como Bien de Interés Cultural o Bien Inventariado permite aplicar protección cautelar inmediata.

Por último, la asociación anima a los ayuntamientos a catalogar molinos, azudes y otros ingenios hidráulicos en sus planeamientos urbanísticos para evitar intervenciones irreversibles en el futuro.

El derribo del azud de Mesa, que había generado movilización vecinal en la zona de Veganzones y Cabezuela, se convierte así en un nuevo foco de controversia entre criterios ambientales y protección del patrimonio histórico.