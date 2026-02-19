Persecución policial culmina en el peaje de Ortigosa con tres detenidos por robo de móviles

La intervención policial comenzó cuando la Sala CIMACC-091 dio cuenta de la comisión del hurto de teléfonos móviles en un establecimiento sito en la calle Gobernador Fernández Jiménez, aportando las características del vehículo en el que los autores habían iniciado la huida.

De forma inmediata agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Segovia desplegaron un dispositivo de búsqueda del vehículo y sus ocupantes. Se consiguió localizarles en la salida de Segovia por la autopista AP-61 dirección Madrid iniciando una persecución en caliente. Los presuntos autores fueron interceptados y detenidos a la salida del peaje de la localidad de Ortigosa del Monte.

En el registro posterior a la detención se recuperaron los dos móviles de última generación sustraídos, los cuales todavía portaban la sujeción del sistema de alarma. Estos efectos fueron intervenidos junto con el vehículo utilizado para la huida.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 en funciones de Guardia de la capital.