5 Comments

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, aseguró en una entrevista radiofónica que el Gobierno municipal mantiene el objetivo de sacar adelante los presupuestos de 2026, pese a la complejidad del escenario político. Horcajo reconoció que el contexto preelectoral no facilita las negociaciones, pero trasladó un mensaje de prudente optimismo. “Nosotros seguimos trabajando con la intención de que Segovia tenga presupuesto en 2026”, afirmó, insistiendo en que el diálogo con los distintos grupos continúa abierto.

El concejal explicó que la aprobación de las cuentas permitiría movilizar cerca de siete millones de euros en inversiones para la ciudad, mientras que una eventual prórroga presupuestaria limitaría la capacidad de actuación del Ayuntamiento. “Un presupuesto nuevo siempre es mejor que una prórroga”, señaló durante la entrevista.

Preguntado por el clima político, Horcajo admitió que la cercanía de los comicios condiciona las posiciones de los grupos, aunque defendió que el Gobierno municipal mantiene la disposición a negociar. “Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano”, sostuvo. El portavoz recalcó que las cuentas incluyen partidas destinadas a inversiones, mantenimiento urbano y servicios públicos, y defendió que el proyecto presupuestario responde a las necesidades actuales de la ciudad.

Urbanismo y licencias

En la misma entrevista, Horcajo abordó la situación de la Oficina de Urbanismo y los retrasos en la tramitación de licencias. Reconoció que existen demoras derivadas de la falta de personal y de la complejidad normativa, aunque aseguró que se están adoptando medidas para agilizar procedimientos. “Hemos concedido en torno a 400 licencias de vivienda”, apuntó, defendiendo que el área está trabajando para reducir tiempos de espera y desbloquear expedientes pendientes.

El concejal explicó que determinadas dificultades tienen su origen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en instrumentos como el PEAIS, que exigen informes técnicos adicionales. Aun así, afirmó que el objetivo es reforzar el servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante el incremento de solicitudes vinculadas al desarrollo residencial.