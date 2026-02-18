5 Comments

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, aseguró en una entrevista radiofónica que el Gobierno municipal mantiene el objetivo de sacar adelante los presupuestos de 2026, pese a la complejidad del escenario político. Horcajo reconoció que el contexto preelectoral no facilita las negociaciones, pero trasladó un mensaje de prudente optimismo. “Nosotros seguimos trabajando con la intención de que Segovia tenga presupuesto en 2026”, afirmó, insistiendo en que el diálogo con los distintos grupos continúa abierto.
El concejal explicó que la aprobación de las cuentas permitiría movilizar cerca de siete millones de euros en inversiones para la ciudad, mientras que una eventual prórroga presupuestaria limitaría la capacidad de actuación del Ayuntamiento. “Un presupuesto nuevo siempre es mejor que una prórroga”, señaló durante la entrevista.
Preguntado por el clima político, Horcajo admitió que la cercanía de los comicios condiciona las posiciones de los grupos, aunque defendió que el Gobierno municipal mantiene la disposición a negociar. “Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano”, sostuvo. El portavoz recalcó que las cuentas incluyen partidas destinadas a inversiones, mantenimiento urbano y servicios públicos, y defendió que el proyecto presupuestario responde a las necesidades actuales de la ciudad.
Urbanismo y licencias
En la misma entrevista, Horcajo abordó la situación de la Oficina de Urbanismo y los retrasos en la tramitación de licencias. Reconoció que existen demoras derivadas de la falta de personal y de la complejidad normativa, aunque aseguró que se están adoptando medidas para agilizar procedimientos. “Hemos concedido en torno a 400 licencias de vivienda”, apuntó, defendiendo que el área está trabajando para reducir tiempos de espera y desbloquear expedientes pendientes.
El concejal explicó que determinadas dificultades tienen su origen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en instrumentos como el PEAIS, que exigen informes técnicos adicionales. Aun así, afirmó que el objetivo es reforzar el servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante el incremento de solicitudes vinculadas al desarrollo residencial.
18 febrero, 2026
Jajaja… necesitan el presupuesto YA para costear la obra del búnker para “interpretar” el Acueducto, que es un proyecto del PSOE=PP, y que no ha pedido ni un solo segoviano. Y el colapso de Urbanismo a que se refiere es porque desde que el PP ha llegado, llevan todo el tiempo manipulando y cambiando el PGOU y el PEAHIS para poder construir ese bunker, que acabará costando unos 15 millones de euros y que se inaugurará en 2036 lleno de goteras y humedades, como están ahora los nuevos baños de la Plaza Mayor y en el C.R.V. en el Azoguejo, donde los aseos están clausurados de manera permanente por esas goteras y humedades. Hala… el dinero de los ciudadanos no es de nadie!!!
19 febrero, 2026
No sé si eres ignorante o tonto. No me queda claro.
Lo que sí te doy la razón es que esa obra en 6 meses estará parada, con otro modificado y 5 millones de euros más. Eso lo ve hasta un ciego.
18 febrero, 2026
Se necesita un presupuesto para que las calles se limpien, se recoja la basura, haya luz, instalaciones deportivas, se arreglen los baches, se construyan y rehabiliten edificios, funcionen los servicios municipales y que hasta el personajillo este de Glenn Murray, tenga una acera en condiciones desde la que poder decir sus cositas sin que se caiga al suelo del susto.
18 febrero, 2026
Sr. Horcajo, no es lo mismo decir que se han concedido 400 licencias de viviendas, que da a enteder de cada vivienda tiene una licencia para su construcción.
Cuando lo que ha concedido son unas 35 licencias en dos años para que se construyan unas 400 viviendas. Un mátiz importante, porque clarifica el número de licencias que se aprueban al año. Recientemente se ha concedido una licencia para la la construcción de 92 viviendas.
No confunda a los segovianos.
18 febrero, 2026
La aprobación de los presupuestos implica el avance de la ciudad. El partido que vote en contra lo hace porque no quiere que Segovia avance. Es así de claro.