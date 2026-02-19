El 112 gestionó casi 20.000 incidentes en Segovia en 2025, una cada media hora

El servicio de emergencias 112 Castilla y León gestionó en 2025 un total de 19.961 incidentes en la provincia de Segovia, una cada 33 minutos, dentro de un año marcado por el aumento de los accidentes de tráfico y los incendios en la Comunidad. Aunque la mayor parte de los avisos estuvieron relacionados con asistencias sanitarias en domicilios y en la vía pública, también se registró un incremento en los siniestros viales y en los fuegos, una tendencia que se repitió en el conjunto de Castilla y León.

En el ámbito autonómico, el 1-1-2 atendió 952.222 llamadas a lo largo del año, lo que supone una media de 2.610 al día, una cada 33 segundos. En total, se gestionaron 351.682 incidentes, un 5,6 % más que en 2024.

Los accidentes de tráfico aumentaron un 8,5 %, hasta alcanzar los 25.423, de los que más de 5.300 fueron con heridos y 463 con personas atrapadas. También crecieron los incendios, que se incrementaron un 18,4 % y superaron los 7.300 avisos, incluidos fuegos forestales, en viviendas y en vehículos.

Por el contrario, descendieron los rescates en montaña y los incidentes vinculados a fenómenos meteorológicos adversos, como solicitudes de sal o avisos por vehículos retenidos por nieve.

El tiempo medio de respuesta del centro de emergencias se situó en 6,07 segundos, mientras que la gestión completa de la llamada —identificación del incidente y activación de los recursos necesarios— se resolvió de media en un minuto y 16 segundos.

El año comenzó con un aviso por un incendio agrícola en la provincia de Segovia y se cerró con una emergencia sanitaria en Valladolid minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre.